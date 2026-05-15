La Ciudad de Mendoza celebrará la Semana de los Museos con actividades gratuitas

Del 18 al 25 de mayo, la Ciudad de Mendoza llevará adelante una nueva edición de la Semana de los Museos, una iniciativa que reunirá muestras artísticas, recorridos guiados, teatro interactivo y actividades participativas en distintos espacios culturales de la capital.

La programación se desarrollará en el marco del Día Internacional de los Museos, que este año tendrá como lema “Museos uniendo un mundo dividido”, impulsado por el Consejo Internacional de Museos (ICOM). La propuesta busca destacar el valor de estos espacios como puntos de encuentro, memoria y construcción cultural.

Entre las actividades previstas habrá visitas especiales en el Museo del Área Fundacional, intervenciones teatrales, inauguraciones de exposiciones en el Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza y recorridos patrimoniales vinculados a la historia sanmartiniana de la ciudad. También se realizarán laboratorios abiertos, presentaciones de libros y experiencias artísticas pensadas para todas las edades.

Además, durante toda la semana se impulsará una colecta solidaria destinada al Centro de Actividades Educativas “La Ventana del Flores”, con recepción de útiles y materiales de librería para niños y adolescentes del barrio Flores-Olivares.