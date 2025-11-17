La Ciudad de Mendoza celebra la duodécima edición de “Star Party”

La Ciudad de Mendoza invita a vecinos, turistas y amantes de la astronomía a participar de la duodécima edición de la Star Party, un evento que combina ciencia, turismo y divulgación. La celebración se desarrollará del 20 al 22 de noviembre, con propuestas para todas las edades.

Durante tres jornadas, el público podrá disfrutar de experiencias variadas: proyecciones inmersivas en 360°, talleres interactivos, charlas de especialistas, espacios lúdicos, astrofotografía y observaciones guiadas del cielo nocturno.

Entre los oradores destacados estarán integrantes de El Firmamento y científicos del CONICET de los institutos de Ciencias Básicas y de Investigaciones de Zonas Áridas, quienes compartirán conocimientos de forma accesible y atractiva.

Cronograma de actividades