CIUDAD DE MENDOZA

La Ciudad de Mendoza celebra la duodécima edición de “Star Party”

Un encuentro astronómico con actividades científicas, recreativas y una salida especial para observar el cielo mendocino.

La Ciudad de Mendoza invita a vecinos, turistas y amantes de la astronomía a participar de la duodécima edición de la Star Party, un evento que combina ciencia, turismo y divulgación. La celebración se desarrollará del 20 al 22 de noviembre, con propuestas para todas las edades.

Durante tres jornadas, el público podrá disfrutar de experiencias variadas: proyecciones inmersivas en 360°, talleres interactivos, charlas de especialistas, espacios lúdicos, astrofotografía y observaciones guiadas del cielo nocturno.

Entre los oradores destacados estarán integrantes de El Firmamento y científicos del CONICET de los institutos de Ciencias Básicas y de Investigaciones de Zonas Áridas, quienes compartirán conocimientos de forma accesible y atractiva.

Cronograma de actividades

  • Jueves 20 y viernes 21: las jornadas se desarrollarán en el Centro para la Conservación de la Biodiversidad (calle Ituzaingó 1425). Habrá charlas, talleres, propuestas interactivas y food trucks. El jueves será de 9 a 19 h, mientras que el viernes se extenderá de 18 a 23 h. La entrada es libre y gratuita.
  • Sábado 22: se realizará una salida de campo astronómica en Lavalle, una zona destacada por su baja contaminación lumínica. Se observarán planetas, estrellas y la Luna, además de participar en una sesión de astrofotografía guiada por Adriana Ojeda. La actividad incluye traslado, guía, experiencia fotográfica y gastronomía. Los tickets estarán disponibles a través de EntradaWeb.

