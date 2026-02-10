Search
SAN VALENTÍN

La Ciudad de Mendoza celebra el Mes de los Enamorados con música, poesía y vino

Un ciclo cultural en espacios emblemáticos de la ciudad propone encuentros artísticos, recitales, literatura y degustaciones gratuitas.

La Ciudad de Mendoza invita a vecinos, visitantes y turistas a ser parte de Ciudad del Amor, un ciclo cultural especialmente preparado para conmemorar el Mes de los Enamorados con actividades que combinan música, poesía, literatura y arte en espacios públicos, todas con entrada libre y gratuita.

Las propuestas se desarrollarán en distintos puntos del centro mendocino, con el objetivo de fomentar el encuentro social y el disfrute cultural. Una de las primeras actividades será una velada de canto melódico y boleros, que tendrá lugar en el Pasaje San Martín como antesala al Día de los Enamorados.

Durante la presentación, una cantante invitada interpretará piezas románticas acompañadas por intervenciones artísticas, mientras el público podrá disfrutar de degustaciones de vinos seleccionados.

El sábado 14 de febrero, en el marco de los festejos por el Día de San Valentín, la Peatonal Sarmiento se sumará al ciclo con una propuesta especial que se extenderá desde la mañana hasta el mediodía. En esa jornada se realizará un recorrido literario con stands de librerías locales, puestos de flores y plantas, y diversas intervenciones artísticas pensadas para quienes recorran la zona.

La celebración incluirá además la presencia de personajes y estatuas vivientes, un concierto poético acompañado al piano y presentaciones musicales que completan la experiencia, invitando a celebrar el amor, la amistad y la cultura en un ambiente abierto y accesible para toda la comunidad.

ETIQUETAS:

Ciudad de MendozaCiudad del AmorMes de los Enamoradoscentro mendocino

