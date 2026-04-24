La Ciudad de Mendoza avanza en políticas públicas para infancias en alianza con un organismo clave

En la Ciudad de Mendoza se llevaron a cabo dos jornadas de trabajo, entre el 14 y el 15 de abril en la Nave Cultural. Luego de estos trabajos, la comuna avanzó en la construcción de su Plan Estratégico Municipal de Infancias 2025-2030, al consolidar una hoja de ruta compartida y formalizar la creación de una Mesa Intersectorial que permitirá sostener y profundizar el proceso.

La iniciativa, impulsada junto a FLACSO Argentina en el marco del programa internacional EPIC-CAP 2030 (Children in All Policies), posicionó a la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza como uno de los cinco municipios del país seleccionados para desarrollar políticas públicas con enfoque integral en la niñez, con el acompañamiento de la University College of London, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF.

El encuentro reunió a representantes del gobierno municipal y provincial, integrantes de los tres poderes del Estado, universidades, organizaciones de la sociedad civil y equipos técnicos territoriales. Esta amplia participación permitió avanzar desde un diagnóstico basado en evidencia hacia la planificación de acciones concretas.

Durante la primera jornada se presentaron los resultados de la Encuesta ECDI 2030 y Entornos de Crianza, aplicada a 459 hogares de la Ciudad de Mendoza, junto con análisis sectoriales que identificaron problemáticas, necesidades y desafíos en áreas clave como educación y cuidados, salud, nutrición, participación, protección y ambiente. En tanto, el segundo día estuvo dedicado al diseño de una hoja de ruta compartida, con instancias de trabajo grupal orientadas a priorizar propuestas, definir plazos de implementación y establecer responsables y sectores involucrados.

Como resultado de este proceso, se acordó una instancia complementaria de trabajo prevista para mayo, con el objetivo de completar las matrices de planificación y consolidar el plan de acción, con acompañamiento técnico conjunto entre el municipio y FLACSO Argentina.

En paralelo, el avance del plan quedó respaldado por la Ordenanza N° 4210, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, que ratifica el convenio de colaboración entre la Municipalidad y FLACSO Argentina, consolidando esta iniciativa como una política de Estado.

Asimismo, mediante el Decreto Municipal N° 324, se formalizó la creación de la Mesa Intersectorial de Infancias, denominada “Niños/as en todas las políticas”. Este espacio tendrá como funciones diagnosticar la situación de las infancias, diseñar e impulsar el plan estratégico, promover la articulación entre sectores y garantizar la incorporación de un enfoque de derechos y territorial en las políticas públicas locales.

El proyecto se inscribe en lineamientos internacionales que promueven la articulación entre sectores para garantizar el desarrollo integral de niñas y niños. En este sentido, desde la Comisión OMS-UNICEF-The Lancet se destaca la necesidad de fortalecer alianzas para que las infancias puedan ejercer plenamente sus derechos en entornos sostenibles.

El trabajo continuará en mayo con nuevas sesiones de la Mesa Intersectorial, que se desarrollarán con una periodicidad mínima mensual en el Honorable Concejo Deliberante, con el objetivo de consolidar el Plan de Acción y avanzar hacia la formulación definitiva del Plan Estratégico de Infancias 2025-2030.