La Ciudad de Mendoza abre 50 becas para capacitación en marketing digital

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza lanzó una nueva convocatoria para otorgar 50 becas destinadas a un programa intensivo de marketing digital, con el objetivo de impulsar el desarrollo profesional y emprendedor de vecinos de la capital.

La propuesta, denominada “Emprende Marketing”, consiste en una formación presencial de seis semanas enfocada en la aplicación estratégica de herramientas digitales para potenciar proyectos, optimizar estrategias comerciales y generar experiencias reales de trabajo.

El 90 % del costo total será cubierto por el municipio, con el acompañamiento de Banco Galicia como socio financiero. De esta manera, se ofrece una oportunidad concreta para quienes buscan profesionalizar sus conocimientos y ampliar sus posibilidades laborales.

El programa estará a cargo de instructores especializados, entre ellos Giuliana Dallapé, Ignacio “Nato” Esteller y Fernando Prato, quienes guiarán a los participantes en el desarrollo de proyectos reales que les permitirán construir experiencia práctica y portafolio profesional.

¿Quiénes pueden postularse?

La convocatoria está dirigida a estudiantes universitarios interesados en complementar su formación académica con herramientas aplicadas y a emprendedores que deseen fortalecer su presencia digital, ordenar su estrategia comercial y escalar sus negocios.

La propuesta se apoya en pilares como la claridad estratégica, el trabajo colaborativo, el aprendizaje moderno y la experiencia práctica, fomentando además el trabajo en comunidad entre los participantes.

Los cupos son limitados y la selección se realizará en función del perfil y la motivación de cada postulante. La inscripción estará abierta hasta el 8 de marzo.