La Ciudad compró insumos fabricados por internos del penal Almafuerte

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza concretó una compra que combina eficiencia en el uso de recursos públicos e inclusión social. A través de una licitación, el municipio adquirió insumos elaborados por internos del Complejo Penitenciario Almafuerte I, ubicado en Cacheuta.

El pedido incluyó 2.100 rollos de papel higiénico de 80 metros, 2.800 rollos de 300 metros, 2.800 bobinas de papel secante y 150 cajas de toallas descartables, por un monto total de $43.723.680.

Estos productos son elaborados en la planta de la empresa Suavipack, instalada dentro del penal, donde trabajan alrededor de 25 internos. En el lugar, los participantes reciben formación laboral y un incentivo económico por su trabajo, en el marco de un programa de reinserción social y productiva.

Foto: cortesía prensa Ciudad de Mendoza

Trabajo y capacitación en contextos de encierro

El proyecto busca promover la resocialización a través del trabajo y brindar herramientas que permitan a los internos adquirir experiencia laboral real. Además, apunta a reducir los índices de reincidencia, generar hábitos de responsabilidad y fortalecer los lazos con la comunidad.

Desde la Municipalidad destacaron que esta compra no solo responde a una necesidad de abastecimiento, sino que también impulsa un modelo de cooperación entre el Estado, el sector privado y el sistema penitenciario, generando oportunidades concretas para las personas privadas de libertad.

Un modelo innovador y replicable

La planta de Suavipack en Almafuerte representa una experiencia inédita en Mendoza, al integrar producción industrial y capacitación técnica dentro del sistema penitenciario. El modelo ha demostrado que es posible compatibilizar los objetivos de eficiencia económica del Estado con los de inclusión y desarrollo humano.

El municipio busca que este tipo de acciones se consoliden como parte de una política pública sostenible, que fomente la compra de bienes producidos bajo esquemas de trabajo socialmente responsables.