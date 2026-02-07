La Ciudad celebró su Vendimia 2026 con un espectáculo que unió historia, arte y emoción

La Ciudad de Mendoza fue escenario de una nueva edición de su Vendimia departamental, una celebración que combinó tradición, innovación y una fuerte identidad local. El evento se desarrolló en el Parque Cívico y reunió a más de diez mil personas entre vecinos, mendocinos y turistas, que disfrutaron de una propuesta artística de gran nivel.

Durante la noche, y con la presencia del intendente Ulpiano Suárez y autoridades de distintos ámbitos, se llevó a cabo la elección de la reina departamental de la Vendimia 2026. Por voto popular mediante boleta única, fue coronada María Celeste Sammartino, representante de Andino Tenis Club. La virreina departamental resultó electa Sofía Agustina Sosa Pucciarelli, del CECITyS.

Tras recibir los atributos vendimiales, la flamante soberana expresó su emoción y agradecimiento a la Ciudad, a su familia, a los artistas y a todos los trabajadores de la vid. Además, manifestó su compromiso de representar a la Ciudad de Mendoza con responsabilidad y orgullo de cara a la elección nacional, que se realizará en marzo en el Teatro Griego Frank Romero Day.

La celebración contó con la participación de reinas departamentales ya electas, así como de la reina nacional de la Vendimia 2025 y su virreina, acompañadas por autoridades municipales, provinciales y nacionales.

El espectáculo central, titulado “Vendimia, Alma y Gloria de mi Ciudad”, propuso un recorrido artístico que fusionó pasado y presente. Con más de 300 artistas en escena, música en vivo y recursos tecnológicos innovadores, la puesta logró una experiencia inmersiva que emocionó al público. Uno de los momentos más destacados fue el cierre, con una impactante escenografía inspirada en el Cerro de la Gloria y un homenaje a la figura del General José de San Martín.

La Vendimia de la Ciudad 2026 fue organizada por la Subsecretaría de Cultura del municipio, con el trabajo conjunto de distintas áreas y el acompañamiento del sector privado, consolidando una celebración que reafirma el valor cultural y social de esta fiesta emblemática.