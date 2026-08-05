La Ciudad celebrará el Día de la Niñez con una torta gigante y espectáculos

La Ciudad de Mendoza ya tiene todo listo para celebrar el Día de la Niñez con una jornada pensada para disfrutar en familia a lo grande. El sábado 22 de agosto, durante toda la mañana, la plaza Independencia será escenario de una propuesta gratuita que combinará música, espectáculos, entretenimiento y una torta enorme.

Ese día, chicos y grandes podrán participar de distintas actividades recreativas, recorrer los espacios de entretenimiento y disfrutar del Show de Nany, que pondrá el cierre artístico a la celebración. Además, se realizarán sorteos de bicicletas y habrá diversas propuestas para compartir en familia.

Uno de los momentos más esperados será el corte de una torta gigante elaborada junto al comedor y merendero Los Horneritos. La preparación tendrá cerca de 35 metros de largo, un peso aproximado de cuatro toneladas y permitirá repartir unas 35.000 porciones entre quienes asistan al evento.

La elaboración de la torta será nuevamente el resultado del trabajo conjunto entre la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y la organización social Los Horneritos. Esta será la tercera edición consecutiva en la que ambas instituciones impulsan el proyecto, que busca combinar el espíritu festivo de la fecha con un fuerte compromiso solidario.

Con entrada libre y gratuita, la invitación está dirigida tanto a mendocinos como a turistas que quieran sumarse a una mañana de juegos, música, espectáculos y actividades recreativas.