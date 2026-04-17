La Ciudad celebra el Día Mundial del Malbec con propuestas para todos los sentidos

En el marco del Día Mundial del Malbec, la Ciudad de Mendoza presenta una agenda especial con múltiples actividades que invitan a celebrar esta cepa emblemática. La propuesta reúne experiencias que combinan el vino con el arte, la gastronomía y la cultura, pensadas para distintos públicos y gustos.

Durante la jornada, vecinos y visitantes podrán participar de degustaciones guiadas, recorridos temáticos y eventos en espacios culturales y gastronómicos de la ciudad. La iniciativa busca poner en valor al Malbec como símbolo de identidad local y motor del turismo, destacando su reconocimiento a nivel internacional.

Foto: cortesía prensa Ciudad de Mendoza

Durante la jornada, las fuentes ornamentales se iluminarán de color rubí, en espacios como Plaza Independencia, la Peatonal Sarmiento y Plaza Italia, en alusión a la identidad vitivinícola mendocina. Además, el mismo 17 de abril se realizarán intervenciones con degustaciones al paso: de 11 a 12 en plaza Independencia y de 12 a 13 en la pérgola de la Peatonal Sarmiento.

Por otra parte, la Sala del Vino del edificio municipal será escenario de la propuesta “Brindemos”, destinada a mendocinos y turistas. La actividad incluye una visita guiada por la Terraza Jardín Mirador Arq. Gerardo Andía, donde se recorre la historia del vino en Mendoza y el desarrollo de la vitivinicultura local. Luego los visitantes finalizarán con un brindis dedicado a la Bebida Nacional en la Sala del Vino. Para participar adquirí tu entrada aquí.

Además, se suma “La Noche de las Vinotecas”, un evento federal que se realizará de 20 a 00 horas y que reúne a vinotecas de todo el país. Coordinada por la Cámara Argentina de Vinotecas yAfines (CAVA), con el apoyo de COVIAR y el Fondo Vitivinícola.

Además, la programación incluye intervenciones artísticas, música en vivo y propuestas sensoriales que apuntan a generar una experiencia integral en torno al vino. De esta manera, la Ciudad se suma a la celebración global con actividades que resaltan la calidad y la tradición vitivinícola de Mendoza.