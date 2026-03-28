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CIUDAD DE MENDOZA

La Ciudad avanza con la reconstrucción de calles y ya supera las 130 cuadras intervenidas

El plan de obras entra en su etapa final y apunta a mejorar la circulación en distintos puntos clave de la capital mendocina.

La Ciudad de Mendoza continúa avanzando con su Plan de Reconstrucción vial y ya superó las 130 cuadras reacondicionadas, en lo que representa uno de los proyectos de infraestructura urbana más importantes de los últimos años.

Las tareas, que se ejecutan en distintos sectores de la capital, tienen como objetivo mejorar las condiciones de circulación tanto para vehículos como para peatones, además de optimizar la seguridad vial y la conectividad en zonas de alto tránsito.

El plan se organiza en tres grandes frentes de obra, lo que permite trabajar de manera simultánea en diferentes áreas y acelerar los tiempos de ejecución. En ese marco, ya se completaron 54 cuadras en la Quinta y Sexta Sección, mientras que en el Centro y la Tercera Sección se intervinieron otras 55 cuadras. A esto se suman 24 cuadras finalizadas en la Cuarta Sección Este.

Entre las calles alcanzadas por estas mejoras aparecen arterias clave como Martín Zapata, Agustín Álvarez, Nicolás Avellaneda, Perú, San Luis, Córdoba, Buenos Aires, España y Montecaseros, lo que impacta directamente en zonas con fuerte movimiento diario.

Desde el municipio destacaron que el proyecto forma parte de una planificación integral que busca renovar pavimentos deteriorados y acompañar el crecimiento urbano. En esa línea, el programa contempla la intervención de más de 140 cuadras en total, distribuidas estratégicamente en toda la ciudad.

Con un alto porcentaje de avance, la iniciativa entra ahora en su etapa final. En los próximos días, se prevé continuar con nuevas obras de asfalto en distintas calles, entre ellas Necochea, para ir dando cierre a la mejora vial.

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Ciudad de MendozaPlan de Reconstrucción vial

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