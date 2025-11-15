La Ciudad amplía su oferta deportiva y comunitaria en el Gimnasio Municipal Nº 4

La Ciudad de Mendoza continúa fortaleciendo la vida deportiva y social del barrio San Martín a través de una variada oferta de actividades en el Gimnasio Municipal Nº 4. El espacio se consolida como un punto de encuentro para vecinos de todas las edades, promoviendo el bienestar físico, la recreación y la integración comunitaria.

Entre las propuestas disponibles se encuentran entrenamientos de básquet, vóley, funcional y musculación, además de clases de zumba, ritmos, deporte adaptado y desarrollo motor. Esta diversidad permite que niños, jóvenes, adultos y personas mayores encuentren actividades adecuadas a sus necesidades e intereses.

Foto: cortesía prensa Ciudad de Mendoza

El gimnasio funciona con horarios amplios, facilitando la participación de quienes estudian o trabajan. A su vez, se desarrollan actividades pensadas especialmente para adultos mayores, con el objetivo de estimular el movimiento, la socialización y el cuidado integral.

Estas iniciativas forman parte del programa “Ciudad del Deporte”, que busca promover estilos de vida saludables y crear espacios de integración en todos los barrios. De esta manera, el Gimnasio Nº 4 continúa consolidándose como un centro clave para el desarrollo físico, emocional y social de la comunidad.