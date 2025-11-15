Search
Instagram Facebook Twitter
voley3_-_gimnasio_municipal
VIDA DEPORTIVA

La Ciudad amplía su oferta deportiva y comunitaria en el Gimnasio Municipal Nº 4

El municipio impulsa un espacio inclusivo y activo con una diversidad de actividades deportivas, recreativas y comunitarias.

La Ciudad de Mendoza continúa fortaleciendo la vida deportiva y social del barrio San Martín a través de una variada oferta de actividades en el Gimnasio Municipal Nº 4. El espacio se consolida como un punto de encuentro para vecinos de todas las edades, promoviendo el bienestar físico, la recreación y la integración comunitaria.

Entre las propuestas disponibles se encuentran entrenamientos de básquet, vóley, funcional y musculación, además de clases de zumba, ritmos, deporte adaptado y desarrollo motor. Esta diversidad permite que niños, jóvenes, adultos y personas mayores encuentren actividades adecuadas a sus necesidades e intereses.

Foto: cortesía prensa Ciudad de Mendoza

El gimnasio funciona con horarios amplios, facilitando la participación de quienes estudian o trabajan. A su vez, se desarrollan actividades pensadas especialmente para adultos mayores, con el objetivo de estimular el movimiento, la socialización y el cuidado integral.

Estas iniciativas forman parte del programa “Ciudad del Deporte”, que busca promover estilos de vida saludables y crear espacios de integración en todos los barrios. De esta manera, el Gimnasio Nº 4 continúa consolidándose como un centro clave para el desarrollo físico, emocional y social de la comunidad.

ETIQUETAS:

vida deportiva y socialCiudad de MendozaGimnasio Municipal Nº 4Ciudad del Deporte

+ Noticias

CIUDAD DE MENDOZA

La Ciudad de Mendoza sancionó una ordenanza para un uso estratégico de la IA

Por: Violeta Díaz Costa

VIDA DEPORTIVA

La Ciudad amplía su oferta deportiva y comunitaria en el Gimnasio Municipal Nº 4

Por: Violeta Díaz Costa

No hay paz

El abogado de Cristina Kirchner amenazó a los hermanos Milei: “Voy por vos”

Por: Agustin Zamora

ATENCIÓN

Peatonal del Vino: estos son los cortes programados para la fecha

Por: Violeta Díaz Costa

Lista de unidad

La UCR provincial renovó autoridades

Por: Redacción NDI

historia

Este domingo, San Carlos inaugura el calendario de Vendimia en Mendoza

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter