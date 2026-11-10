La ciruela que se produce en Mendoza busca llegar a China y tendrá arancel cero para exportarle a Europa

El coordinador del Clúster Ciruela Industria de Mendoza, Juan Diego Gjurich, analizó el panorama que atraviesa la actividad y señaló que uno de los principales objetivos es ampliar los destinos de exportación. En ese sentido, confirmó que los aranceles para ingresar al mercado de la Unión Europea se reducirán progresivamente hasta llegar a cero en un plazo de cinco o seis años, lo que permitirá a la producción mendocina competir en igualdad de condiciones con países como Chile.

Otro de los mercados que busca conquistar el sector es China, donde todavía no se concretan envíos de ciruela argentina. Según explicó Gjurich a los medios del sur de Mendoza, las gestiones fitosanitarias están encaminadas y solo restarían algunas definiciones institucionales para habilitar las operaciones. La apertura de este destino permitiría ampliar las alternativas comerciales y reducir la dependencia de compradores tradicionales, como Brasil, cuyo contexto económico y la devaluación de su moneda afectan la competitividad de las exportaciones.

En cuanto a la situación productiva, el referente advirtió que las campañas 2025 y 2026 registraron rendimientos inferiores a los esperados, lo que impactó directamente en la rentabilidad de los establecimientos. Si bien los precios de venta se mantienen competitivos frente a otras frutas, la falta de kilos limita los ingresos de los productores. Además, destacó que la incorporación de tecnología, como los sistemas de riego por goteo, la aspersión y las mallas antigranizo, resulta fundamental para reducir los efectos de las contingencias climáticas y sostener la producción.

Por último, Gjurich se refirió a las perspectivas para la próxima cosecha y explicó que la fruta todavía atraviesa su proceso de purga, por lo que aún no es posible establecer un volumen definitivo. Aunque no se espera alcanzar una producción plena, las primeras proyecciones permiten estimar que el resultado podría ser superior al de la temporada anterior.