La cifra millonaria que pagó Angola para enfrentar a Argentina: ¿con Messi?

La Selección Argentina disputará un amistoso único en la última fecha FIFA de 2025 ante Angola, que abonó aproximadamente 12 millones de dólares a la AFA para asegurarse el partido.

El encuentro se llevará a cabo el viernes 14 de noviembre en Luanda y será el cierre de la temporada para la Selección dirigida por Lionel Scaloni antes del Mundial.

Los detalles del amistoso entre Angola y Argentina

La AFA recibió varias propuestas de federaciones africanas interesadas en enfrentar al vigente campeón del mundo, pero solo Angola aceptó las condiciones económicas, que incluían un pago elevado y una cláusula especial: la convocatoria de Lionel Messi y la garantía de que jugaría minutos en el partido.

El horario del partido aún no está definido, aunque desde Argentina buscan una franja que permita buena audiencia televisiva, considerando la diferencia de cuatro horas. La intención es que el partido pueda verse cerca de las 20 horas en el país.

El amistoso se enmarca en las celebraciones por la independencia de Angola y se jugará en un estadio con capacidad para 48 mil personas. Según el periodista francés Romain Molina, otras selecciones africanas rechazaron organizar el encuentro debido a los altos costos, mientras que Angola avanzó por todo lo que significa que estén en su país.