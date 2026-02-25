La CGT realizará una marcha a Tribunales para frenar en la Justicia la reforma laboral: la fecha elegida

En medio del debate por la reforma laboral, la Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó que el lunes presentará un recurso judicial para declarar la inconstitucionalidad de la norma. La central obrera acompañará la acción con una movilización a Tribunales, descartando por ahora un nuevo paro general.

La decisión fue confirmada por el cosecretario general Jorge Sola, quien explicó que la estrategia apunta a “sustentar el análisis legal” que vienen desarrollando los equipos técnicos del sindicalismo. El dirigente sostuvo que existen “varios puntos” del proyecto que afectarían derechos individuales y colectivos, además de alterar la representación gremial.

La resolución se adoptó tras una reunión de la mesa chica en la sede de Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), encabezada por los triunviros y con la presencia de referentes de peso como Hugo Moyano, Héctor Daer y otros dirigentes sindicales. Allí se descartó la posibilidad de un paro general inmediato y se definió concentrar fuerzas en el frente judicial.

Desde la CGT reconocen que el diálogo con el Gobierno y con gobernadores no logró frenar el avance legislativo. “A la luz de los resultados, pareciera que no ha alcanzado”, admitió Sola, en referencia a las gestiones previas para modificar los artículos más cuestionados de la norma.

El foco del reclamo estará puesto en los llamados “grises” de la ley, especialmente aquellos que, según la central, podrían vulnerar derechos laborales adquiridos, modificar condiciones de contratación y debilitar la estructura sindical. Aunque no se detallaron públicamente los artículos objetados, la estrategia será impugnar los aspectos considerados más sensibles.

En paralelo, otros sectores sindicales nucleados en el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) convocaron a una movilización para el viernes, cuando el Senado trate el proyecto, y anunciaron un paro nacional de ATE. La CGT, en cambio, optó por reservar su mayor demostración de fuerza para el lunes, con la expectativa de mostrar unidad y trasladar el conflicto al terreno judicial.