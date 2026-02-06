Search
Instagram Facebook Twitter
la nueva conformación de la cgt
Protesta sindical

La CGT marchará al Congreso este miércoles por la reforma laboral, pero descarta un paro general

La CGT confirmó una movilización nacional contra la reforma laboral y advirtió que no descarta futuras medidas de fuerza.

En el inicio del debate de la reforma laboral en el Senado, la Confederación General del Trabajo (CGT) anunció una movilización nacional para este miércoles frente al Congreso de la Nación. No obstante, la medida no será acompañada con un paro general, en una estrategia que busca sostener el reclamo sin escalar el conflicto.

La decisión fue tomada durante una reunión del Consejo Directivo de la CGT, realizada al mediodía en la sede de Azopardo 802, donde se definió concentrar frente al Congreso a partir de las 15.00 horas. La medida se inscribe en una jornada de protesta que también incluirá concentraciones en las casas de gobierno provinciales.

En conferencia de prensa, el cosecretario general Jorge Sola sostuvo que la reforma laboral impulsada por el Gobierno “ataca y cerca los derechos laborales y colectivos de los trabajadores” y remarcó que la central obrera expresó sus objeciones ante más de 16 gobernadores, 35 senadores, 30 diputados, 50 intendentes y representantes de pymes.

El dirigente sindical afirmó que el proyecto “no busca modernizar el mundo del trabajo”, sino que apunta a recortar derechos, y señaló que la CGT mantiene una estrategia de diálogo con gobernadores y legisladores para intentar introducir modificaciones al texto legislativo.

Sola aclaró que la central obrera no descarta un paro general en el futuro, aunque por el momento optó por incrementar las protestas sin paralizar actividades. “Esta no es una batalla que damos por perdida”, expresó, de acuerdo con Página 12.

Durante la reunión también se debatieron distintas propuestas impulsadas por gremios más combativos, que reclamaban un paro de 12 o 48 horas para acompañar la movilización. Sin embargo, el sector dialoguista de la CGT resolvió postergar esa decisión.

Finalmente, Sola remarcó que la responsabilidad sobre la aprobación del proyecto recaerá en los legisladores y senadores, a quienes instó a definir si defenderán “los derechos de los trabajadores o un proyecto político ajeno”.

En Mendoza, ATE y la CTA Autónoma marcharán a la Legislatura a las 10 de la mañana. En este caso, sí se convocó a paro a trabajadores de Salud, IPV, Deportes, Desarrollo Social, Administración Central, entes autárquicos, centralizados y descentralizados, respetando las guardias mínimas en los servicios esenciales y de emergencia.

ETIQUETAS:

CGTparomovilización

+ Noticias

Protesta sindical

La CGT marchará al Congreso este miércoles por la reforma laboral, pero descarta un paro general

Por: María Orozco

resumen 2025

Mendoza quedó segunda a nivel nacional en gestión habitacional, según un informe especializado

Por: Redacción NDI

región cuyo

Acuerdo entre Estados Unidos y Argentina: qué oportunidades se abren para Mendoza

Por: Redacción NDI

El misterio de la roca gigante en El Manzano: la leyenda que asusta al Valle de Uco una noche al año

Por: Redacción NDI

JUBILADOS

PAMI 2026: cómo acceder a la cobertura total de medicamentos

Por: Violeta Díaz Costa

Siguen en la búsqueda

La Lepra busca arquero: un campeón reciente y un ex boca están en la mira

Por: Agustin Zamora
Instagram Facebook Twitter