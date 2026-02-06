La CGT marchará al Congreso este miércoles por la reforma laboral, pero descarta un paro general

En el inicio del debate de la reforma laboral en el Senado, la Confederación General del Trabajo (CGT) anunció una movilización nacional para este miércoles frente al Congreso de la Nación. No obstante, la medida no será acompañada con un paro general, en una estrategia que busca sostener el reclamo sin escalar el conflicto.

La decisión fue tomada durante una reunión del Consejo Directivo de la CGT, realizada al mediodía en la sede de Azopardo 802, donde se definió concentrar frente al Congreso a partir de las 15.00 horas. La medida se inscribe en una jornada de protesta que también incluirá concentraciones en las casas de gobierno provinciales.

En conferencia de prensa, el cosecretario general Jorge Sola sostuvo que la reforma laboral impulsada por el Gobierno “ataca y cerca los derechos laborales y colectivos de los trabajadores” y remarcó que la central obrera expresó sus objeciones ante más de 16 gobernadores, 35 senadores, 30 diputados, 50 intendentes y representantes de pymes.

El dirigente sindical afirmó que el proyecto “no busca modernizar el mundo del trabajo”, sino que apunta a recortar derechos, y señaló que la CGT mantiene una estrategia de diálogo con gobernadores y legisladores para intentar introducir modificaciones al texto legislativo.

Sola aclaró que la central obrera no descarta un paro general en el futuro, aunque por el momento optó por incrementar las protestas sin paralizar actividades. “Esta no es una batalla que damos por perdida”, expresó, de acuerdo con Página 12.

Durante la reunión también se debatieron distintas propuestas impulsadas por gremios más combativos, que reclamaban un paro de 12 o 48 horas para acompañar la movilización. Sin embargo, el sector dialoguista de la CGT resolvió postergar esa decisión.

Finalmente, Sola remarcó que la responsabilidad sobre la aprobación del proyecto recaerá en los legisladores y senadores, a quienes instó a definir si defenderán “los derechos de los trabajadores o un proyecto político ajeno”.

En Mendoza, ATE y la CTA Autónoma marcharán a la Legislatura a las 10 de la mañana. En este caso, sí se convocó a paro a trabajadores de Salud, IPV, Deportes, Desarrollo Social, Administración Central, entes autárquicos, centralizados y descentralizados, respetando las guardias mínimas en los servicios esenciales y de emergencia.