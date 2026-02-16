La CGT dispuso un paro general contra la reforma laboral: qué día será

La conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó este lunes la realización de un paro general sin movilización en rechazo a la reforma laboral que comenzará a discutirse en la Cámara de Diputados. La fecha de la medida de fuerza quedará atada al cronograma parlamentario: se concretará el mismo día en que el proyecto sea tratado en el recinto, lo que podría ocurrir este jueves o el miércoles 25 de febrero.

La decisión fue adoptada durante una reunión virtual de la mesa chica de la central sindical, que comenzó a las 11. Participaron los cotitulares Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio), quienes evaluaron el escenario legislativo tras la media sanción otorgada en el Senado.

Desde la CGT manifestaron su desacuerdo con distintos puntos del proyecto, entre ellos los cambios en el régimen de indemnizaciones, la jornada laboral, el derecho a huelga y el esquema de vacaciones. También generó cuestionamientos el nuevo sistema de licencias por enfermedad o accidentes no laborales, aunque el Gobierno adelantó que introduciría modificaciones en ese apartado.

Uno de los respaldos considerados clave para la efectividad del paro es el de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el gremio que nuclea a los choferes de colectivos. Su adhesión podría tener impacto directo en el funcionamiento del transporte público durante la jornada de protesta.

De este modo, la CGT optó por una huelga general sin movilización, una modalidad que apunta a expresar el rechazo sindical sin convocar a marchas en la vía pública. El alcance definitivo de la medida dependerá tanto de la fecha confirmada para el debate como del nivel de adhesión que logren los distintos gremios en todo el país.



