La CGT definió su nuevo triunvirato y así quedó el Consejo Directivo completo

La Confederación General del Trabajo (CGT) renovó este miércoles su conducción y definió la conformación del nuevo Consejo Directivo nacional, que estará encabezado por un triunvirato integrado por Jorge Sola (Seguros), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros).

La decisión se tomó durante el congreso nacional de la CGT realizado en el estadio de Obras Sanitarias, donde los gremios alcanzaron un acuerdo tras semanas de negociaciones. Allí también se votaron las nuevas secretarías que conformarán la estructura de la central sindical durante los próximos años.

El encuentro fue presidido por Héctor Daer, uno de los secretarios generales salientes, y tuvo como anfitrión a Oscar Lingeri, del sindicato de Obras Sanitarias. Durante su intervención, Lingeri remarcó que “en la CGT no somos kukas ni comunistas, somos peronistas”, en un mensaje de unidad interna frente a las tensiones que se habían manifestado en la previa.

Antes de la votación, el dirigente Luis Barrionuevo (Gastronómicos) y el titular de la UTA, Roberto Fernández, se retiraron del recinto en disconformidad con la decisión de mantener una conducción colegiada. Ambos sectores impulsaban volver a un esquema de unicato, con un único secretario general, pero la mayoría del comité central confederal optó por la continuidad del triunvirato.

La nueva conformación de la CGT. Foto: Héctor Daer/NA.

Además del nuevo trío conductor, el Consejo Directivo quedó conformado de la siguiente manera: Andrés Rodríguez (UPCN) fue elegido secretario adjunto, mientras que Osvaldo Lobato ocupará la Secretaría Gremial.

En tanto, la Secretaría de Relaciones Internacionales seguirá en manos de Gerardo Martínez (UOCRA), y la Secretaría de Interior será ocupada por Héctor Daer. La Secretaría de Prensa y Comunicación recaerá en Horacio Arreceygor y Susana Benítez, y la de Relaciones Institucionales en Daniel Lovera y Romina Santana.

La Secretaría de Seguridad Social estará a cargo de Hugo Benítez y Romina Sánchez, mientras que la de Cultura será ocupada por Miguel Paniagua y María Belén Ratto. También se designó a Marina Jauribery y Hernán Escudero en Ciencia y Técnica, Rosa Carmen Sorsaburu y Emilio Lamas en Administrativa, y Sergio Sasia en Vivienda.

Por su parte, Carlos Acuña se hará cargo de la Secretaría de Turismo, José Luis Lingeri y Karina Navone estarán en Acción Social, Enrique Lorenzo y Laura Fernández en Actas, y Gastón Frutos en Finanzas.

Finalmente, la Secretaría de Derechos Humanos fue asignada a Julio Piumato y Maia Volcovinsky; la Secretaría de Igualdad de Oportunidades, a Luna Villar; la de Género, a Carla Gaudensi; la de Asuntos Legislativos, a Norberto Di Próspero y Elena Ferreyra; la de Políticas Económicas y Sociales, a Oscar Rojas; y la de Estadísticas y Registros, a Víctor Santa María y Noemí Aida Germiniani.

¿Cómo quedó el Consejo Directivo completo de la CGT?