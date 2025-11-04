Search
La CGT define su nuevo triunvirato tras un acuerdo alcanzado con dificultad

La CGT elegirá a su nueva conducción en un congreso marcado por tensiones y la discusión sobre la reforma laboral.

La Confederación General del Trabajo (CGT) realizará este miércoles su congreso en el estadio de Obras Sanitarias, en el barrio porteño de Núñez, para elegir a las nuevas autoridades de la central obrera. El encuentro comenzará a las 9 de la mañana y llega tras intensas negociaciones entre los distintos sectores sindicales.

Después de días de tensiones, la CGT logró un acuerdo interno que perfila como integrantes del nuevo triunvirato a Cristian Jerónimo (Vidrio) y Jorge Sola (Seguros), con un tercer lugar aún por definir que todo indica será ocupado por Octavio Argüello (Camioneros). Sin embargo, en las últimas horas surgió la posibilidad de que la dirigente judicial Maia Volcovinsky se sume a la conducción, impulsada por el cupo femenino y con el visto bueno de la Corte Suprema.

El congreso se desarrollará en un contexto político marcado por la Reforma Laboral que impulsa el Gobierno de Javier Milei, una iniciativa que busca flexibilizar el mercado de trabajo y que es observada con cautela por la cúpula sindical.

Durante los días previos, dirigentes como Armando Cavalieri (Comercio) y Luis Barrionuevo (Gastronómicos) manifestaron su malestar con las negociaciones y los nombres propuestos. Cavalieri incluso había sugerido posponer las elecciones, pero finalmente acordó avanzar. Barrionuevo, en cambio, se mostró más reticente, dado que su espacio perdería representación dentro del triunvirato que en los últimos mandatos controló a través de Carlos Acuña.

El acuerdo final busca mostrar una renovación generacional en la conducción de la CGT, con Jerónimo y Sola como referentes más jóvenes. Ambos provienen del moyanismo, aunque actualmente se identifican con los sectores dialoguistas de la central obrera.

Aun con tensiones latentes, la CGT llega al congreso con la expectativa de proyectar unidad y consolidar una nueva etapa en medio de los debates laborales y sociales que marcarán el futuro inmediato del país.

