La cena navideña se encarece: cuánto necesita una familia mendocina para festejar este 2025

Este diciembre, preparar una cena navideña típica en Mendoza para siete personas implica considerar fuertes aumentos en los costos de los insumos clave, sobre todo la carne. En NDI traemos el presupuesto aproximado para una cena típica estilo argentina (asado, ensalada rusa, gaseosa, sidra y postre) con siete comensales, entre niños y adultos. En algunos comercios de la provincia, el kilo de asado ronda los $15.500–$16.000.

Si estimamos que para siete personas harán falta aproximadamente unos 4 kilos de asado con hueso (suponiendo porción generosa por adulto y moderada para los niños), sólo en carne el gasto se acercaría a los $60.000–$64.000. Sumado carbón o leña, condimentos y pan, ese monto podría superar los $65.000.

El asado es, por excelencia, la comida preferida por los argentinos para las fiestas.

A ello hay que sumar los acompañamientos tradicionales: ensaladas (como rusa o con papa y huevo), bebidas como sidra (más cara que una gaseosa común), garrapiñadas y helado de postre. Si bien los valores varían mucho según calidad y cantidad, un postre con helado más golosinas y bebida podría demandar otros $25.000–$30.000 adicionales para siete personas.

En total, una cena navideña completa (asado, guarniciones, bebida, postre y detalles festivos) podría costar en Mendoza desde los $85.000 y $95.000 aproximadamente, aunque con ingredientes más modestos o menos cantidad por persona podría ajustarse algo.

El resultado: lo que hace apenas unos años era una reunión accesible hoy se convirtió en un gasto considerable para muchas familias. Y con la carne como protagonista del menú navideño, las variaciones de precio lo vuelven impredecible.