La causa por la constitucionalidad de la Reforma Laboral se tramitará en el fuero Contencioso Administrativo: la CGT prepara una apelación

La Justicia le dio un revés a la Confederación General del Trabajo (CGT). Este martes, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal resolvió que la causa en la que el gremio cuestiona la constitucionalidad de la reforma laboral impulsada por Javier Milei deberá continuar en ese fuero y no en la Justicia Nacional del Trabajo.

De este modo, el fallo firmado por los jueces Rogelio Vincenti y Marcelo Daniel Duffy, integrantes de la Sala IV, y se dictó en línea con el planteo realizado por el Gobierno nacional.

Cabe recordar que el conflicto legal se originó cuando el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N°12 se declaró competente para intervenir en el expediente, mientras que el Juzgado Nacional del Trabajo N°63 rechazó ese criterio y dispuso remitir las actuaciones a la Cámara laboral.

Ante esa situación, la Cámara resolvió que le corresponde intervenir para dirimir el conflicto y determinó que la causa debe tramitarse en el fuero contencioso administrativo federal, conforme a lo establecido en la Ley 26.854 y la jurisprudencia de la Corte Suprema.

Para el tribunal, el trámite realizado por el juzgado laboral era improcedente y sólo generó un conflicto que entorpeció la rapidez del proceso. En ese sentido, los camaristas consideraron que la causa involucra aspectos federales que exceden el ámbito del derecho laboral, como la validez de una ley del Congreso y la organización de la competencia judicial, lo que justifica la intervención del fuero contencioso administrativo.

De este modo, la causa en la que la CGT plantea la inconstitucionalidad de la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo nacional continuará su trámite en el ámbito Contencioso Administrativo.

La respuesta de la CGT

Ante este revés, la CGT asegura que el conflicto aún no está resuelto, ya que consideran que el ámbito laboral es competente. En esa línea, si la Cámara de Apelaciones del Trabajo reclama competencia, el asunto escalará hasta la Suprema Corte, que deberá decidir dónde continúa la causa.