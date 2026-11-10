La casta tuvo su carpa VIP en la misa del Papa: famosos, catering y una contratación millonaria

La visita del papa León XIV a la Argentina dejó imágenes históricas de una multitud reunida para escuchar su mensaje de humildad, encuentro y solidaridad. Sin embargo, la misa celebrada este lunes en Palermo también dejó una postal bastante menos espiritual: una carpa VIP con catering, famosos y funcionarios que desató una fuerte polémica política.

Mientras millones de personas siguieron la ceremonia desde las calles porteñas, bajo el sol y detrás de los vallados, un grupo selecto accedió a espacios reservados, ubicaciones preferenciales y servicios gastronómicos.

Entre los invitados aparecieron Carolina “Pampita” Ardohain, Valeria Mazza, Yanina Latorre, Florencia de la V, Claudia Villafañe y Marcela Tinayre, además de empresarios y dirigentes políticos.

Las imágenes difundidas en redes sociales encendieron las críticas. Y no precisamente por la presencia de celebridades en una ceremonia religiosa, sino por los privilegios concedidos en un acontecimiento cuyo mensaje central apelaba a la igualdad y la cercanía.

Quién pagó la carpa VIP y cuánto costó

La controversia adquirió una dimensión mayor cuando trascendieron detalles de la contratación realizada por el Gobierno nacional para organizar las actividades vinculadas con la visita papal.

Según información publicada por La Nación, la Jefatura de Gabinete contrató a DF Entertainment por $8.690 millones para la producción integral y coordinación de la misa y otras actividades.

El monto corresponde al contrato general del evento y no exclusivamente a la carpa VIP.

Desde el Gobierno porteño explicaron que la Ciudad confeccionó una lista de 250 invitados especiales, mientras que la Nación se encargó de centralizar las acreditaciones y contratar los servicios.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, reconoció que algunos aspectos de la organización fueron excesivos. “Las medialunas y los budines estuvieron de más”, admitió, aunque aclaró que no se trató de un lujo descomunal.

La polémica llegó al Congreso

El diputado nacional Esteban Paulón presentó un pedido de informes dirigido a Karina Milei y al canciller Pablo Quirno para conocer quién decidió las invitaciones, cuáles fueron los criterios utilizados y quién financió los servicios especiales.

El legislador también reclamó detalles sobre la contratación de la productora y cuestionó que se recurriera a un procedimiento de contratación directa para un acontecimiento anunciado con meses de anticipación.

Por su parte, la diputada Marcela Pagano también apuntó contra la organización y cuestionó el destino de los fondos públicos.

La controversia provocó, además, incomodidad en sectores de la Iglesia. Según publicó La Nación, desde la Conferencia Episcopal solicitaron que las carpas VIP estuvieran lo más alejadas posible del altar.

Una misa para todos, pero no todos en las mismas condiciones

El episodio dejó una contradicción difícil de disimular para la dirigencia política.

En una ceremonia que convocó a millones de argentinos alrededor de un mensaje de humildad, los privilegios de un grupo reducido terminaron convirtiéndose en protagonistas de la noticia.

La discusión ya no pasa solamente por las medialunas, los budines o las fotografías de los famosos. Ahora, el interrogante es político y económico: quién autorizó esos beneficios, con qué criterios y cuánto dinero público se destinó a financiarlos.

Porque, al parecer, hasta para escuchar un mensaje de igualdad hubo distintas categorías de invitados.

Las repercusiones

En calidad de qué fue invitada vip Claudia Villafañe? digo, más allá de haberse separado de Diego (en 2002!) qué más hizo para ser invitada al vip del Papa?



y el hijo de Francella? y Valeria Mazza? Y la hija de Mirtha?



El gobierno porteño deberá rendir cuentas del papelón de… pic.twitter.com/9qVL9pGyZA — Lalo Zanoni (@zanoni) November 10, 2026

Dos imagenes y una postal de la Argentina. El contraste de la politica y la farandula, con la Iglesia argentina y sus fieles. Dos Argentinas en una. pic.twitter.com/x561MmelcR — CEIBO Argentina (@CeiboNacional) November 10, 2026

"Carpa VIP":

Por los comentarios sobre un sector especial durante la misa del Papa León XIV en la Ciudad de Buenos Aires pic.twitter.com/xGgqGXmxGn — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 10, 2026

CARPA VIP: JORGE MACRI MINTIÓ



Intentando evadir sus responsabilidades el Jefe de Gobierno porteño dijo que la famosa “carpa vip” era para el coro y los trabajadores, y que los budines estaban de más.

Es MENTIRA!

La carpa VIP era otra carpa, con otro menú (brduquetas y canapés,… pic.twitter.com/PzZ4C17uRf — EstebanPaulon (@EstebanPaulon) November 10, 2026

CONTRASTES DE LA MISA DEL PAPA LEÓN XIV: Baños químicos para la CARPA VIP versus baños químicos para los feligreses. ¿No les da vergüenza ser tan mersas? ¿Hay ciudadanos de primera y de segunda? ¿Cómo es el tema? pic.twitter.com/mA7cwmNPBk — Sofía Nunes (@Csofianunes) November 10, 2026

FAMOSOS, EMPRESARIOS Y POLÍTICOS EN EL VIP DE LA MISA DEL PAPA



Lectura rápida

Figuras del espectáculo, empresarios y dirigentes políticos tuvieron lugares reservados cerca del altar en la misa que León XIV celebró en Palermo. Los invitados accedieron a una carpa exclusiva con… pic.twitter.com/V6CmDwHk7a — Clarín (@clarincom) November 10, 2026

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