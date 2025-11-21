La Casa Rosada busca apoyo en Santiago del Estero: Santilli se reúne con Zamora

El pulso político nacional se traslada este viernes a la provincia de Santiago del Estero, donde el ministro del Interior, Diego Santilli, mantendrá un encuentro de alto impacto con el gobernador saliente, Gerardo Zamora, y su sucesor, Elías Suárez, a las 11 horas en la Casa de Gobierno local.

Esta cumbre forma parte de la estrategia articulada por el Gobierno de Javier Milei para asegurar los apoyos legislativos necesarios que permitan avanzar con su agenda de reformas prioritarias: el Presupuesto 2026, la modernización laboral, la reforma tributaria y el endurecimiento del Código Penal.

La reunión adquiere un cariz trascendental debido al poder legislativo que ostenta el oficialismo santiagueño. A partir del 10 de diciembre, cuando asuma su banca, Zamora controlará tres escaños en el Senado y una bancada de siete diputados que, hasta ahora, forman parte del bloque kirchnerista.

En los despachos libertarios existe una fuerte expectativa de que una eventual ruptura de este bloque pueda ser el golpe de gracia para arrebatarle a la oposición la primera minoría en el Congreso. Si Zamora decide escindir a sus legisladores, la Casa Rosada podría ver allanado el camino para blindar sus proyectos. De lo contrario, el espacio que lidera Cristina Kirchner mantendrá un poder de fuego considerable.

Muestra de fuerza y reclamo de recursos

La cita con Santilli se produce después de una significativa demostración de fuerza por parte del gobernador. El jueves Zamora presidió en Santiago del Estero la reunión de los diez gobernadores del Norte Grande, foro en el que se elevó un pedido unificado al Gobierno Nacional por mayores recursos para sanear las finanzas provinciales.

En un gesto de solidaridad, el cónclave respaldó públicamente el reclamo de fondos del gobernador riojano Ricardo Quintela, considerado un “excluido” por la Casa Rosada junto al formoseño Gildo Insfrán, quien tampoco participó del encuentro. La presidencia del foro de mandatarios del norte quedó a cargo del catamarqueño Raúl Jalil.

Antecedentes y advertencias

El encuentro con el ministro del Interior tiene un antecedente: Zamora fue uno de los gobernadores convocados por el Presidente Milei tras la aplastante victoria electoral del 26 de octubre. En ese proceso, el mandatario santiagueño consiguió las tres bancas de su provincia en el Senado con un resultado propio superior al 70%, utilizando la “picardía” de competir con una lista oficial (Frente Cívico) y una “blue” afín (Fuerza Patria). Cabe recordar que en la elección nacional, La Libertad Avanza obtuvo en Santiago del Estero la marca más baja del país, con menos del 14%.

Respecto a la reunión de hoy, en el entorno del gobernador se advierte: “A Gerardo le incumplieron todas las promesas que le hicieron en estos dos años. Santilli no puede pedir nada si va con las manos vacías”.

Por el momento, Zamora mantiene el hermetismo sobre la integración de sus legisladores, desactivando especulaciones sobre la formación de un interbloque de gobernadores o un bloque propio con el sello Frente Cívico. La decisión final sobre el destino de esos 10 votos será determinante para la gobernabilidad de Milei.