La casa propia, cada vez más lejos: Argentina sumó casi 600.000 hogares inquilinos en diez años

El sueño de la casa propia se aleja cada vez más para miles de familias argentinas. Durante la última década, casi 600.000 hogares se incorporaron al mercado de alquileres, mientras disminuyó la proporción de propietarios. La situación afecta especialmente a personas de entre 30 y 49 años, que encuentran crecientes dificultades para comprar una vivienda.

Según un informe de Fundación Mediterránea, elaborado a partir de datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, el porcentaje de propietarios pasó del 71% en 2016 al 68% en 2026. En paralelo, se contabilizaron 597.000 hogares inquilinos adicionales.

El estudio, realizado por las economistas Laura Caullo y Guadalupe Galíndez, advierte que alquilar dejó de ser una etapa transitoria para convertirse en una condición que se extiende durante buena parte de la vida adulta.

La clase media, entre las más afectadas

Uno de los datos más llamativos es que el crecimiento de los alquileres fue especialmente importante entre los sectores medios y de mayores ingresos.

Esto demuestra que contar con un trabajo estable o percibir un salario relativamente elevado ya no garantiza la posibilidad de comprar una propiedad.

Entre los hogares encabezados por personas de 40 a 49 años, la proporción de inquilinos aumentó del 17,5% al 23,9% durante la última década.

En tanto, entre quienes tienen entre 30 y 39 años, el porcentaje pasó del 31,8% al 35,7%.

Los especialistas atribuyen esta tendencia a la pérdida del poder adquisitivo, las dificultades para ahorrar y la diferencia entre los salarios, que se cobran mayoritariamente en pesos, y las propiedades, cuyos precios suelen establecerse en dólares.

Mendoza: cinco años de ahorro para acceder a una vivienda

El informe también expone las dificultades para reunir el dinero necesario para solicitar un crédito hipotecario.

Aunque una familia tenga ingresos suficientes para afrontar una cuota mensual, generalmente necesita contar con un ahorro previo equivalente al 25% o 30% del valor del inmueble.

En Mendoza, reunir ese anticipo demanda aproximadamente cinco años de ahorro, una situación similar a la registrada en Neuquén.

En Córdoba y Santa Fe, el plazo supera los seis años, mientras que en Misiones llega a 9,6 años.

Esta barrera económica limita especialmente a quienes no cuentan con ayuda familiar, una herencia o ahorros acumulados.

Tener trabajo ya no garantiza comprar una casa

Otro dato del relevamiento refleja la profundidad del problema: uno de cada tres asalariados privados registrados que son jefes de hogar alquila.

La falta de financiamiento hipotecario accesible y los elevados niveles de informalidad laboral también dificultan la posibilidad de obtener préstamos.

Para las especialistas, revertir esta tendencia requiere recuperar los créditos hipotecarios de largo plazo y generar condiciones que permitan a las familias ahorrar.

Mientras tanto, la vivienda propia deja de ser una posibilidad alcanzable únicamente con el esfuerzo del trabajo y depende cada vez más del patrimonio familiar.