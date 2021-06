Como parte de la promoción de esta última temporada, el elenco de la Casa de Papel hará una gira por diferentes ciudades del mundo, entre las cuales se encuentran Londres, Nueva York, Paris, Ciudad de México y Nueva York.

Es una de las series de Netflix más vistas de la historia y distribuidas a numerosos países en el mundo, su éxito no reconoce fronteras, desde Italia hasta Argentina.

Lamentablemente para todos los fanáticos la historia del atraco más famoso está llegando a su fin.

¿Cuándo se estrena La Casa de Papel 5 en Netflix?

La nueva temporada se dividirá en dos partes.

La primera de ellas se estrena el 3 de septiembre, mientras que la segunda parte se estrenará tres meses después de la primera, es decir el 3 de diciembre.

¿La quinta temporada es la última de La Casa de Papel?

Lamentablemente si, para los fanáticos de esta exitosa serie española, esta temporada será la última.

Aunque son varios los rumores actuales que no descartan un spin off, inclusos sus creadores no lo han descartado.

¿Qué temporadas puedo ver ahora en Netflix?



Ya te podes ver las primeras cuatro temporadas de La Casa de Papel, antes del estreno de la quinta y última temporada, todas disponibles en Netflix.

Fuente: Selectra