La casa de los espíritus: Prime Video prepara un estreno global

La autora celebra la adaptación televisiva de su novela más emblemática, que llegará a Prime Video el 29 de abril con alcance mundial.

La escritora Isabel Allende expresó su apoyo a la adaptación para televisión de su novela La casa de los espíritus, una de las obras más influyentes de la literatura latinoamericana. La serie, producida por Prime Video, tendrá estreno global el 29 de abril de 2026 en más de 200 países.

La producción fue presentada en la 76ª edición del Festival Internacional de Cine de Berlín, dentro de la sección Berlinale Special Series, donde se mostraron las primeras imágenes del proyecto. Allende destacó la fidelidad de la adaptación al espíritu del libro y el énfasis puesto en la historia familiar y en las distintas generaciones de mujeres que atraviesan la trama.

Compuesta por ocho episodios, la serie narra la saga de la familia Trueba, con personajes como Clara, Blanca y Alba, en un país sudamericano atravesado por conflictos sociales y políticos, en un relato que combina drama histórico y realismo mágico.

El rodaje se realizó en Chile y cuenta con un elenco internacional. Además de Allende como productora ejecutiva, también participa la actriz y productora Eva Longoria en el equipo detrás de cámara.

