La confirmación de Diego Santilli sobre el acuerdo electoral entre Alfredo Cornejo y La Libertad Avanza para 2027 despejó una incógnita, pero dejó abierta la discusión más importante para el futuro político de Mendoza: quién será el candidato para suceder al gobernador y bajo qué sello electoral competirá el oficialismo.

El entendimiento, por ahora, se limita a las categorías nacionales. Y no es un dato menor. El próximo año, Mendoza renovará sus tres bancas en el Senado de la Nación, una elección que se realiza cada seis años, además de elegir diputados nacionales. Se trata de una negociación estratégica tanto para Cornejo como para Javier Milei, que necesita consolidar su representación parlamentaria.

Pero el acuerdo legislativo no resuelve la disputa provincial. Por el contrario, abre una serie de interrogantes que deberán responderse en los próximos meses y que involucran directamente al gobernador, a los aspirantes radicales a sucederlo y a Luis Petri, que mantiene sus propias ambiciones políticas dentro de La Libertad Avanza.

La carnicería política que se avecina no será solamente entre radicales y libertarios. También se librará puertas adentro de cada espacio, donde las candidaturas, los liderazgos y las alianzas deberán encontrar un equilibrio difícil de alcanzar.

El Senado, una negociación que también tiene sus costos

En 2027, Mendoza deberá renovar las bancas que actualmente ocupan Mariana Juri, Rodolfo Suárez y Anabel Fernández Sagasti. El sistema electoral establece que la fuerza más votada obtiene dos escaños y la segunda, uno.

Para el radicalismo y La Libertad Avanza, competir juntos permitiría concentrar su oferta electoral. Sin embargo, el acuerdo anunciado por Santilli todavía deja pendiente una discusión fundamental: cómo se distribuirán los lugares en las listas y quién tendrá la última palabra sobre las candidaturas.

En ese escenario, el propio Cornejo aparece como uno de los nombres posibles para encabezar la lista de senadores nacionales, cargo que ya ocupó. Aunque no existe una definición oficial, esa alternativa le permitiría continuar su carrera política en el Congreso una vez finalizado su segundo mandato como gobernador.

Pero la negociación no termina en el Senado. El entendimiento con Milei también está condicionado por la relación política entre ambos gobiernos y por los intereses que cada fuerza pretende preservar de cara a 2027.

Cornejo necesita sostener la alianza nacional sin perder el control de su sucesión provincial. Milei, por su parte, deberá administrar las aspiraciones de sus propios dirigentes en Mendoza.

La interna radical: tres aspirantes y una decisión que marcará la sucesión

Dentro del radicalismo, la carrera por la Gobernación ya tiene protagonistas. Ulpiano Suárez, Tadeo García Zalazar y Natalio Mema aparecen como los principales nombres para intentar suceder a Cornejo.

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suárez, cuenta con una estructura territorial propia y viene construyendo un perfil político que trasciende los límites de la Capital.

García Zalazar, actual ministro de Educación, tiene detrás su experiencia como intendente de Godoy Cruz y su paso por una de las áreas de mayor exposición de la gestión provincial.

Natalio Mema, ministro de Gobierno, representa otro perfil. Es uno de los funcionarios más cercanos a Cornejo y ocupa un lugar central en la administración provincial.

En algún momento, el intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, también apareció en las conversaciones sobre la sucesión. Sin embargo, su nombre comenzó a perder presencia en ese escenario.

La discusión radical tiene varias dimensiones. No solamente se trata de definir quién encabezará la fórmula, sino también de establecer cómo se resolverá una competencia interna en la que confluyen dirigentes con estructuras, trayectorias y aspiraciones diferentes, sin PASO.

Cornejo deberá ordenar su propia sucesión mientras negocia con una fuerza política que también pretende quedarse con la Gobernación.

Y ese es uno de los puntos más delicados del escenario electoral.

Luis Petri, un jugador central que también tiene cartas para negociar

Del otro lado aparece Luis Petri. El exministro de Defensa y actual diputado nacional tiene aspiraciones de gobernar Mendoza y forma parte de un espacio político que pretende ampliar su presencia territorial.

Pero sería un error reducir su futuro a lo que eventualmente acuerden Cornejo y Milei.

Petri tiene trayectoria política propia, experiencia electoral, vínculos nacionales y un proyecto provincial que no nació con La Libertad Avanza. Fue candidato a vicepresidente junto a Patricia Bullrich en 2023, integró el gabinete nacional y construyó una relación política con el Presidente.

Su nombre, por lo tanto, forma parte de cualquier discusión seria sobre el futuro electoral mendocino.

El interrogante es cómo se compatibilizarán sus aspiraciones con un eventual acuerdo más amplio entre Cornejo y Milei.

¿Podría Petri convertirse en el candidato de una alianza entre radicales y libertarios? ¿Aceptaría el radicalismo acompañar una fórmula encabezada por el exministro? ¿O terminarán compitiendo por separado en la provincia mientras mantienen un entendimiento para el Congreso?

Son alternativas que todavía no tienen una respuesta.

A esto se suma otro elemento: dentro de La Libertad Avanza también aparece Facundo Correa Llano como un dirigente a considerar en las conversaciones sobre el futuro del espacio. Su eventual proyección provincial podría introducir una nueva competencia interna, aunque no hay una disputa de candidaturas formalizada.

Y tampoco puede quedar afuera Patricia Bullrich. Su relación política con Petri abre un interrogante adicional sobre el papel que podría desempeñar si las negociaciones entre el gobernador y la Casa Rosada avanzan hacia una fórmula provincial.

Por ahora, desde el Gobierno nacional aseguran que el acuerdo con Cornejo no implica pedirle a Petri que abandone sus aspiraciones. Es una señal relevante, aunque no constituye una definición sobre las candidaturas de 2027.

Milei no ha dado señales públicas de retirar su respaldo a Petri, pero tampoco está resuelto cómo convivirán las aspiraciones del exministro con el acuerdo electoral que se construye con Cornejo.

Sin PASO ni colectoras: el escenario que complica las definiciones

La discusión electoral agrega un componente que puede modificar la forma en que radicales y libertarios resuelvan sus candidaturas.

El Gobierno nacional impulsa la suspensión de las PASO para 2027 y, en las negociaciones legislativas, quedó afuera la posibilidad de incorporar colectoras.

La ausencia de ese mecanismo limitaría las alternativas para compartir una oferta electoral nacional y presentar distintas candidaturas provinciales bajo un mismo esquema de adhesiones.

De todos modos, hay una diferencia fundamental: las reglas nacionales no determinan automáticamente cómo se elegirán los cargos provinciales en Mendoza. La provincia deberá definir su propio calendario y las condiciones de competencia para gobernador y legisladores locales.

Si finalmente no hubiera PASO en las categorías provinciales, los partidos y las alianzas tendrían que establecer otros mecanismos para seleccionar a sus candidatos.

Esto trasladaría buena parte de las definiciones a las negociaciones internas, donde los acuerdos entre las conducciones partidarias adquirirían todavía más relevancia.

Para Cornejo, significaría ordenar las aspiraciones radicales. Para La Libertad Avanza, resolver cómo se articularán los proyectos de sus dirigentes provinciales. Y para ambos espacios, determinar si existe margen para construir una candidatura común.

Cornejo, Milei y una negociación que excede las candidaturas

La relación entre Cornejo y Milei tiene una particularidad: ambos han encontrado puntos de coincidencia política y legislativa, pero representan proyectos partidarios diferentes.

El gobernador necesita garantizar la continuidad de Cambia Mendoza después de 2027. La Libertad Avanza, en tanto, busca consolidar su estructura territorial y disputar espacios de poder que hasta ahora estuvieron en manos de otras fuerzas.

Esa convivencia explica por qué un acuerdo para el Congreso no necesariamente se traduce en una alianza para la Gobernación.

Y también por qué la negociación provincial tiene tantos protagonistas.

Cornejo deberá administrar las aspiraciones de Suárez, García Zalazar y Mema. Milei tendrá que definir el alcance de su acuerdo con el radicalismo, mientras Petri sostiene su proyecto político y Correa Llano aparece como otro actor dentro del armado libertario.

En ese contexto, las decisiones de la Casa Rosada, de la conducción nacional de La Libertad Avanza y del propio radicalismo mendocino serán determinantes para establecer el formato electoral.

La carnicería recién empieza

Santilli llegó a Mendoza y confirmó un acuerdo para las elecciones nacionales. Pero la verdadera discusión política quedó pendiente.

La renovación del Senado ofrece un terreno para negociar una estrategia compartida. La Gobernación, en cambio, concentra intereses que no necesariamente coinciden.

Cornejo quiere definir su sucesión, Petri pretende gobernar Mendoza y Milei deberá resolver hasta dónde llegará su alianza con el radicalismo. En paralelo, los aspirantes radicales y los dirigentes libertarios comenzarán a medir sus espacios de negociación.

No hay todavía una candidatura común, ni una ruptura anunciada, ni una definición sobre quién encabezará cada boleta provincial.

Lo que existe es un acuerdo nacional y una sucesión abierta.

Y una pregunta que atravesará buena parte de la política mendocina durante los próximos meses: ¿podrán Cornejo y Milei construir un acuerdo para la Gobernación sin que alguno de sus principales dirigentes deba resignar sus aspiraciones?