La carne vacuna se convirtió en uno de los alimentos que más se encarecieron en Argentina, con aumentos que superaron ampliamente la inflación general. Como consecuencia de los cambios en el mercado, el consumo interno continúa retrocediendo y cada argentino consume, en promedio, 5,6 kilos menos por año que en 2025.

Así lo revela el último informe de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), correspondiente a octubre de 2026.

Según el relevamiento, el consumo promedio por habitante se ubicó en 44,5 kilos anuales, lo que representa una caída del 11,2% respecto del mismo período del año pasado.

La situación también se refleja en el volumen destinado al mercado interno. Entre enero y octubre, el consumo aparente alcanzó 1,698 millones de toneladas, unas 221.100 toneladas menos que durante los primeros diez meses de 2025.

Cuánto aumentó la carne vacuna en Argentina

El informe revela que los precios de los cortes vacunos acumularon una suba del 44,5% interanual en octubre, mientras que la inflación general fue del 33%.

La diferencia supera los 11 puntos porcentuales y evidencia el encarecimiento relativo de uno de los alimentos tradicionales de la mesa argentina.

Entre los cortes que registraron los mayores incrementos se encuentran:

Carne picada común: 47,2%.

47,2%. Cuadril: 45%.

45%. Asado: 44%.

44%. Nalga: 43,7%.

43,7%. Paleta: 42,8%.

Por su parte, las hamburguesas congeladas registraron una suba todavía mayor, del 52,3% interanual.

En contraste, el pollo aumentó un 28,6% durante el mismo período, por debajo de la inflación general.

Esta diferencia de precios contribuye a modificar los hábitos de consumo, ya que las familias encuentran alternativas más económicas frente a los cortes vacunos.

Menos carne para el mercado interno y más exportaciones

Uno de los factores que explica el comportamiento de los precios es la menor disponibilidad de hacienda destinada a faena. Desde CICCRA señalaron que la reducción de la oferta ganadera presionó sobre los valores de los productos que llegan a las carnicerías.

Mientras tanto, las exportaciones de carne vacuna aumentaron un 6,9% interanual durante los primeros diez meses del año.

El crecimiento estuvo impulsado principalmente por las ventas a Estados Unidos, luego de la ampliación del cupo de acceso preferencial otorgado a la Argentina a fines de 2025.

De esta manera, el mercado presenta dos realidades: mayores ventas al exterior y una reducción del volumen destinado al consumo doméstico.

Aunque durante octubre los precios mostraron una leve estabilidad, los aumentos acumulados durante el último año continúan impactando en el presupuesto de las familias.

La caída del consumo refleja un cambio en la mesa de los argentinos, donde la carne vacuna pierde participación frente a otras opciones de menor costo.