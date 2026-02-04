La candidata de Tupungato que quiere visibilizar el trabajo que hay detrás de la Vendimia: conocé a Micaela

Representante del distrito de Gualtallary, Micaela Galdame se presenta como candidata n°6 a Reina de la Vendimia de Tupungato 2026 con una propuesta clara: poner en primer plano el trabajo productivo que sostiene a la fiesta mayor del departamento.

Con 23 años y una formación como licenciada en Comercio Internacional, Micaela considera que su distrito tiene un rol fundamental dentro del desarrollo local.

“Gualtallary es una zona muy productiva y clave para la vitivinicultura”,

afirmó, al explicar por qué decidió representarlo en esta Vendimia.

Cc: Municipalidad de Tupungato

Consultada sobre sus expectativas, sostuvo que su principal objetivo es poder aportar desde el lugar que le toque. En caso de resultar electa, su proyecto estaría enfocado en impulsar el crecimiento del departamento a través de la visibilización del trabajo vitivinícola.

“Me gustaría mostrar todo lo que hay detrás de la Vendimia: el esfuerzo de los viñateros, los bodegueros y las familias que trabajan durante todo el año”,

señaló, remarcando que la fiesta es el reflejo de un proceso mucho más profundo.

Para Micaela, representar a Tupungato implica también entender su realidad productiva y acompañar el camino de quienes día a día contribuyen al desarrollo del departamento.

En el tramo final de la entrevista, la candidata invitó a los vecinos a participar de la celebración departamental y destacó el valor simbólico de esta edición especial.



“Invito a todos a celebrar nuestra fiesta departamental, Historia de Pueblo y Vecinos. Estoy muy feliz y agradecida de poder ser parte de los 90 años de Vendimia”.

Finalmente, Micaela aseguró que, si le toca representar a Tupungato, lo hará con una profunda vocación de servicio.



“Si tengo la oportunidad de representar al departamento, lo voy a hacer con responsabilidad, compromiso y con todo el corazón”, concluyó.

Fotografía de la portada: Federico Aloi.