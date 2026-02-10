La canasta básica volvió a subir en Mendoza: ¿cuánto necesitó una familia en enero?

La Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) de Mendoza dio a conocer este martes los valores de la Canasta Básica Total (CBT) y la Canasta Básica Alimentaria (CBA) correspondientes a enero. Según el informe oficial, una familia tipo —compuesta por dos adultos y dos menores— necesitó $1.247.162,13 para no ser considerada pobre y $517.494,66 para no caer en la indigencia.

En tanto, una persona adulta necesitó $403.612,34 para no ser pobre y $167.474 para no caer en la indigencia.

En términos interanuales, entre diciembre de 2025 y enero de 2026, la CBT registró una variación del 5,6% mensual, mientras que la inflación medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue del 3%, lo que implica que la canasta básica se ubicó por encima de la evolución general de los precios.

De acuerdo con la metodología de la DEIE, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) está compuesta por un conjunto de alimentos que permiten cubrir las necesidades nutricionales mínimas, y determina la línea de indigencia. En tanto, la Canasta Básica Total (CBT) incluye, además de alimentos, otros bienes y servicios esenciales como vestimenta, transporte, educación y salud, y establece el umbral de pobreza.

Los datos corresponden al aglomerado Gran Mendoza y forman parte del relevamiento mensual del organismo para monitorear la evolución del costo de vida y las condiciones socioeconómicas de la población.

El informe refleja que el costo de vida continúa en aumento, lo que impacta en el poder adquisitivo de los hogares mendocinos. En este contexto, las familias deben destinar una porción cada vez mayor de sus ingresos para cubrir gastos básicos, especialmente en rubros como alimentos, servicios y transporte.