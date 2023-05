No sólo la inflación de abril dejó una nueva huella negativa en los bolsillos de los mendocinos. Una familia tipo necesitó casi 195.000 pesos para no ser pobre. Y para no caer en la indigencia, casi 80.000 pesos. Cada vez se hace más complicado satisfacer las necesidades básicas en la provincia.

La inflación de 8,9% que hubo en abril en la provincia no vino sola. Todo lo contrario, llegó acompañada de más coletazos negativos para el bolsillo de los mendocinos, que cada vez es más flaco.

Este martes la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de la provincia (DEIE) difundió la Canasta Básica Total y el impacto es similar al del IPC. Una familia tipo tuvo que contar con 193.886,20 pesos para evitar caer en la pobreza.

En tanto, ese mismo grupo social necesitó de 79.788,56 pesos para no entrar en la indigencia.

Los datos publicados por la DEIE dan cuenta de la cifra que necesitó un grupo conformado por un jefe de hogar de 35 años, su pareja de 31 y dos niños, una de 8 y uno de 5, que permitan satisfacer sus necesidades básicas.

Algo similar ocurre a nivel nacional

Por otra parte, el costo de los productos que integran la Canasta Básica Total (CBT) nacional subió 6,3 % en abril, lo que determinó que una familia conformada por dos adultos y dos hijos menores necesitara ingresos por 203.360 pesos para no caer debajo de la línea de la pobreza. Y requirió de 97.148 pesos para no ser indigente, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El Indec dio cuenta la semana pasada que la inflación minorista durante abril ascendió al 8,4%, impulsado por el rubro Alimentos y Bebidas que marcó una suba superior al promedio general, de 10,1%.

De esta forma, la CBA, que mide la evolución de los precios de productos alimenticios necesarios para la subsistencia, y que marca el umbral por debajo del cual se cae en la línea de indigencia, acumuló un incremento de 40,1% en los primeros cuatro meses del corriente año, contra una inflación general del 32% en similar período.

En tanto la CBT, que mide los ingresos necesarios para pagar alimentos y bebidas, indumentaria y servicios de una familia tipo, subió 33,3 % entre enero y abril.

La diferencia porcentual entre una canasta y otra radicó en abril en que las tarifas de los servicios públicos registraron aumentos inferiores que el observado en el rubro alimentos.