La Cámara Nacional Electoral rechazó el pedido de La Libertad Avanza y no habrá reimpresión de boletas en Buenos Aires

Este lunes, La Libertad Avanza recibió la confirmación por parte de la Cámara Nacional Electoral (CNE) que los plazos legales para la reimpresión de las Boletas Únicas de Papel (BUP) en la provincia de Buenos Aires ya se encuentran vencidos. Según el organismo, a esta altura del cronograma electoral resulta “imposible” realizar una nueva impresión del material.

El tribunal recordó que la implementación de la BUP requiere cumplir con una serie de etapas procesales regladas por el Código Electoral Nacional, entre ellas el diseño, la aprobación y la impresión de las boletas. De acuerdo con lo expresado por los secretarios electorales de la Junta Electoral Nacional del distrito bonaerense, dichas instancias ya están vencidas.

Por su parte, un informe técnico del Correo Argentino determinó que la fecha límite para iniciar la distribución del material electoral en Buenos Aires es el 16 de octubre. Dado que el proceso de reimpresión demandaría al menos cinco días, los plazos para concretarlo expiraron el pasado viernes 10.

La apelación solicitando la reimpresión fue presentada el sábado 11 y llegó a la Cámara luego de que el fiscal electoral emitiera su dictamen, el domingo 12. Para entonces, el tribunal consideró que ya no era materialmente posible llevar adelante la medida sin afectar el cronograma previsto.

Por estos motivos, la CNE resolvió que el planteo de reimprimir las boletas únicas en territorio bonaerense es “de cumplimiento imposible” y, en consecuencia, carece de interés jurídico actual pronunciarse sobre la apelación presentada.

De este modo, tras esta resolución -y pese a la renuncia a su candidatura-, el próximo 26 de octubre José Luis Espert figurará en el espacio de LLA en las BUP de la Provincia de Buenos Aires.