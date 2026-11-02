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Elecciones 2027

La Cámara Nacional Electoral habilitó el padrón provisorio para las elecciones de 2027

Permite verificar que los datos estén correctos y realizar reclamos por errores u omisiones. Permanecerá disponible hasta el 30 de noviembre.

La Cámara Nacional Electoral informó que ya está habilitada la consulta provisoria del padrón electoral, a través del sitio web www.padron.gob.ar. El padrón permanecerá disponible hasta el día 30 de noviembre inclusive.

“Es importante que la ciudadanía haga la consulta del padrón provisorio para verificar que sus datos estén correctos y realizar reclamos por errores u omisiones”, aclaró la CNE.

Asimismo, los jóvenes electores que deban incorporarse por primera vez a los padrones de la elección del año próximo, podrán verificar si ya fueron incluidos. De igual modo, para el caso de aquellos electores que no deban figurar en el mismo.

Cabe aclarar que, en esta oportunidad, la consulta no incluye el domicilio del electorado, sino únicamente el nombre y apellido de quienes están habilitados, indicando su sección y circuito electoral.

Consultar el Padrón Electoral

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