La Cámara del Trabajo revocó la cautelar y vuelve a regir la reforma laboral de Milei

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo revocó la medida cautelar que había frenado parte de la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei y restableció su vigencia.

La decisión fue tomada por la Sala VIII del tribunal, que hizo lugar al planteo del Estado nacional y dejó sin efecto la resolución previa que había suspendido más de 80 artículos de la ley.

De esta manera, los puntos centrales de la reforma vuelven a aplicarse, al menos de forma provisoria, mientras continúa la discusión judicial de fondo.

La medida fue celebrada por el presidente, quien posteó en la red social X.

No podrán detener el crecimiento que se viene para el País.

VIVA LA LIBERTAD CARAJO…!!! https://t.co/45AXyOYIXM — Javier Milei (@JMilei) April 23, 2026

Qué cambia con el fallo

El fallo implica que los artículos cuestionados vuelven a estar vigentes, luego de que un juez laboral los hubiera suspendido tras un planteo de la CGT.

La cautelar había frenado aspectos clave de la reforma, en medio de cuestionamientos por posible inconstitucionalidad y afectación de derechos laborales.

Ahora, con la decisión de la Cámara, el proceso judicial sigue su curso, pero sin suspender la aplicación de la ley.

La disputa sigue abierta

Pese al revés judicial para los sectores que impulsaron la cautelar, la discusión de fondo no está resuelta.

La CGT mantiene el planteo contra la reforma y la Justicia deberá definir si los artículos cuestionados son constitucionales o no.

En ese contexto, el fallo marca un nuevo capítulo en la disputa por la reforma laboral, una de las principales apuestas del Gobierno nacional.