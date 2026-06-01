La cámara de seguridad lo captó robando y fue detenido en Tupungato

Un hombre de 31 años fue detenido por personal policial de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) de Tupungato, esto tras ser sorprendido robando materiales de una obra en construcción ubicada sobre calle Fortunato Gotardini.

El procedimiento se realizó cuando el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) alertó a una movilidad policial sobre la presencia de un sujeto en actitud sospechosa dentro de una obra, donde estaría sustrayendo elementos de construcción.

Tras recibir la descripción del sospechoso, los efectivos iniciaron un patrullaje preventivo por la zona. Minutos después, sobre Callejón Blanco, localizaron a un hombre cuyas características coincidían con las aportadas en la denuncia y que transportaba tres caños de PVC destinados al desagüe pluvial.

Por disposición de la Oficina Fiscal, el sujeto fue aprehendido y trasladado a sede policial. Además, durante el procedimiento se logró el secuestro de tres caños de PVC de desagüe pluvial, los cuales habrían sido sustraídos del lugar.