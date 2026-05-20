La Cámara de Diputados rechazó la denuncia contra Andrés Lombardi por la banca de Janina Ortiz

La Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados de Mendoza desestimó la denuncia presentada contra el presidente del cuerpo, Andrés Lombardi, en medio de la polémica por la banca vacante de la diputada suspendida Janina Ortiz.

La presentación había sido impulsada por la dirigente del PRO María Belén Castillo, quien reclama asumir en reemplazo de Ortiz tras su suspensión por “inhabilidad moral”, aprobada por la Legislatura en 2024.

Desde la Cámara de Diputados señalaron que el planteo fue rechazado “in límine”, al considerar que no existió incumplimiento de deberes ni irregularidades por parte de Lombardi. El oficialismo sostiene que la banca no está vacante, ya que la suspensión de Janina Ortiz no implicó su expulsión definitiva del cuerpo legislativo.

La controversia se originó luego de que Castillo denunciara penalmente a Lombardi por presunto abuso de autoridad y omisión de los deberes de funcionario público. La dirigente, alineada políticamente con el sector de Omar De Marchi dentro del PRO mendocino, argumentó que la banca correspondiente a la Primera Sección Electoral permanece “funcionalmente vacía” desde hace más de dos años.

Ortiz, exfuncionaria de Las Heras y esposa del exintendente Daniel Orozco, fue suspendida en marzo de 2024 por decisión de la Cámara de Diputados, en medio de investigaciones judiciales por presunto fraude a la administración pública y coacciones. Desde entonces, la Legislatura funciona con 47 integrantes en lugar de 48.

En declaraciones públicas, Lombardi defendió la legalidad de la medida adoptada por el cuerpo legislativo y aseguró que la suspensión continúa vigente mientras avance el proceso judicial contra Ortiz. “La Cámara resolvió suspender a la diputada Janina Ortiz por inhabilidad moral”, expresó el titular de Diputados.

El caso también generó ruido dentro del PRO mendocino. Tras la denuncia, las autoridades partidarias aclararon que la presentación judicial de Castillo no representa una acción orgánica del espacio y remarcaron que será la Justicia la que deberá definir el conflicto institucional.