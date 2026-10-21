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Esperan que sea pronto

La Cámara de Diputados espera la renuncia formal de Janina Ortiz para avanzar con su reemplazo

La Cámara de Diputados aguarda que la legisladora suspendida presente formalmente su renuncia a la banca que ganó en 2023.

Tras la condena por peculado e inhabilitación perpetua dictada en un juicio abreviado contra la diputada provincial suspendida Janina Ortiz, la Cámara de Diputados de Mendoza aguarda que presente formalmente su renuncia a la banca que ocupaba por La Unión Mendocina, según confirmó Andrés Lombardi.

De no tener una dimisión voluntaria, la Presidencia de la Cámara solicitará una copia de la sentencia judicial a la Justicia para iniciar de inmediato el proceso de remoción a través de la Comisión de Derechos y Garantías, un trámite que incluirá el derecho a defensa de la imputada.

Desde la conducción legislativa estiman que, si se debe avanzar por la vía de la destitución formal o si se opta por canalizar la renuncia, el caso podría quedar resuelto y tratado en el recinto durante las primeras semanas de noviembre, estimándose la sesión del miércoles 4 como fecha clave.

Para aprobar la expulsión, el oficialismo y sus aliados cuentan con los dos tercios de los votos asegurados, sumado al posible acompañamiento de sectores opositores ante la contundencia de la sentencia judicial.

Una vez concretada la salida definitiva de Ortiz, la banca vacante en la Primera Sección Electoral será ocupada por la dirigente del PRO María Belén Castillo, quien figuraba en la lista de candidatos de 2023 tras el corrimiento correspondiente (el segundo lugar en la lista lo ocupaba José Caviglia, fallecido a fines de 2025).

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