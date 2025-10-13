La Cámara de Diputados citó a Luis Caputo, Mario Lugones y Karina Milei: cuál es el motivo

La Cámara de Diputados convocó a Luis Caputo, Mario Lugones y Karina Milei a presentarse este miércoles en el Congreso para ser interpelados por la oposición. Las sesiones, que buscan esclarecer el acuerdo con Estados Unidos y los audios de presuntas coimas, enfrentan dudas sobre la asistencia de los funcionarios.

La citación fue comunicada por el secretario parlamentario Adrián Pagán, en base a las resoluciones aprobadas durante la última deliberación del cuerpo. Según el cronograma, la primera sesión está prevista para las 12 horas, cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, deberá explicar los acuerdos financieros alcanzados con el Tesoro de Estados Unidos, en el marco del swap de divisas por 20.000 millones de dólares.

El diputado Itai Hagman (UxP), autor del proyecto de interpelación, cuestionó la falta de transparencia del Gobierno en la negociación con Washington. “Lo que están haciendo es entregando la gestión del país a una potencia extranjera. No sabemos qué están negociando ni a cambio de qué”, sostuvo. Además, reclamó que el ministro “explique con lujo de detalle en qué consiste la asistencia financiera y qué piden los Estados Unidos a cambio de este salvataje político y económico”.

La segunda sesión, convocada para las 14 horas, buscará que Mario Lugones y Karina Milei respondan sobre los audios atribuidos al ex titular de Andis, Diego Spagnuolo, que mencionan supuestas coimas en la compra de medicamentos para personas con discapacidad.

El secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, confirmó que están negociando con Argentina para establecer una línea de swap con el BCRA.

El diputado Pablo Yedlin (PJ) lamentó la falta de respuestas oficiales: “Hemos intentado muchísimas veces citar, pedir informes y conseguir respuestas, pero no lo hemos logrado”, señaló durante el debate.

De todos modos, la oposición deberá reunir el quórum de 129 legisladores para habilitar ambas sesiones, algo que genera dudas por la campaña electoral y las ausencias habituales en este período.

No es la primera vez que Luis Caputo es citado al Congreso. En abril, la oposición lo había convocado junto al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por el escándalo de la criptomoneda Libra, aunque solo asistió este último. Caputo también evitó presentarse para defender los proyectos de Presupuesto 2024 y 2025, pese a las obligaciones institucionales.

Desde el oficialismo, se argumenta que la interpelación a Karina Milei “no corresponde”, ya que no ocupa un cargo ministerial, aunque desde la oposición sostienen que su rango y funciones le otorgan responsabilidad política directa.

En caso de inasistencia, los bloques opositores evalúan impulsar un pedido de juicio político por mal desempeño, aunque la Comisión de Juicio Político continúa paralizada desde que el titular de la Cámara baja, Martín Menem, desconoció la designación de Marcela Pagano como presidenta.

Las interpelaciones, que fueron aprobadas por 131 votos a favor, 70 en contra y una abstención, exponen la creciente tensión entre el Ejecutivo y el Congreso, en un contexto donde el Gobierno de Javier Milei enfrenta cuestionamientos tanto por su política exterior como por presuntos hechos de corrupción dentro de su propia administración.