La Cámara de Diputados activó el mecanismo de expulsión contra Janina Ortiz, tras la condena judicial

La causa judicial por la malversación de fondos públicos en la Municipalidad de Las Heras tuvo un desenlace institucional esta semana.

Tras la condena por corrupción dictada esta semana contra el exintendente Daniel Orozco y su esposa, la exfuncionaria y diputada, Janina Ortiz, la Cámara Baja dio el paso formal para avanzar hacia la expulsión de la condenada.

La comisión de Derechos y Garantías dio luz verde por unanimidad a un despacho que insta a la Secretaría Legislativa a enviar un oficio de carácter urgente a la Suprema Corte. A través de esta medida, se solicita la remisión inmediata del texto firme del fallo que declaró culpables a los exfuncionarios lasherinos.

La medida adoptada por el cuerpo legislativo se ampara en la Resolución 1135/24, mediante la cual la Cámara de Diputados había resuelto suspender de sus funciones a Ortiz, sin percepción de dieta, bajo la causal de indignidad, conforme a las facultades que otorga el artículo 91° de la Constitución Provincial.

Aquel mecanismo de suspensión establecía que la sanción regiría hasta tanto existiera una sentencia judicial firme.

Al haber finalizado el proceso penal que pesaba sobre Ortiz, la Cámara concluyó que no existen más dilaciones procesales y que corresponde iniciar el proceso legislativo de expulsión definitiva.

La decisión parlamentaria se sustenta en la condena impuesta esta misma semana tras un juicio abreviado. Durante una audiencia la jueza penal Marina Martín, tanto Daniel Orozco como Janina Ortiz admitieron su culpabilidad en el delito de peculado doloso, asumiendo la responsabilidad por el desvío de $35,5 millones del erario público municipal a través de la cooperativa de trabajo fantasma “Manos a la Obra”.

La condena fijó una pena de tres años de prisión de ejecución condicional y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.