La calle Sarmiento se prepara para una nueva edición de Vino a la Ciudad

La Ciudad de Mendoza se prepara para recibir una nueva edición de Vino a la Ciudad, una propuesta que busca reunir lo mejor de la vitivinicultura local con la gastronomía y la música. La cita será el sábado 7 de noviembre, sobre calle Sarmiento, donde vecinos, mendocinos y turistas podrán disfrutar de una jornada al aire libre entre las 12 y la medianoche.

El evento contará con la participación de más de 40 bodegas mendocinas, que ofrecerán distintas etiquetas para degustar y conocer. Los stands estarán distribuidos en tres sectores de calle Sarmiento: entre Belgrano y avenida Perú se instalarán 20 bodegas, mientras que los tramos comprendidos entre avenida Perú y 25 de Mayo, y entre 25 de Mayo y Chile, tendrán otras 10 bodegas cada uno.

La propuesta también incluirá un espacio gastronómico con la participación de distintos establecimientos de la zona, entre ellos Diplomatic, Go Bar, Bigalia, La Florencia, Pizzaiolo, Malbec, Bodegón Asadito, Asadito, Flor, La Pizza, Perin, Auténtico, Sol y Vino, ByB, La Pasión, Brutal y Hyatt.

La música será otro de los grandes atractivos de la jornada, con dos escenarios y una programación que se extenderá durante las 12 horas. En el escenario Speed, ubicado en Sarmiento y Belgrano, se presentarán DJ Yank, de 12 a 15; Grisenti, de 15 a 19; y DJ Flor Parra, de 19 a 24.

Por su parte, el escenario Carpano, en la intersección de Sarmiento y Chile, tendrá las presentaciones de DJ Fabu, de 12 a 15; Agus Mut, de 15 a 19; y Peter Lertora, de 19 a 22. El cierre estará a cargo de Stone Willys, banda tributo a los Rolling Stones, que tocará hasta la medianoche.

Cuánto cuestan las degustaciones

Quienes quieran participar podrán adquirir anticipadamente las cuponeras a través de la plataforma Venti. Las opciones incluyen una cuponera de $12.000, que contempla dos degustaciones y un copón, y otra de $16.000, con cuatro degustaciones y copón. También se informa una alternativa de dos cupones por $8.000, identificada como REFEL.

Además, habrá una opción gastronómica de $15.000 y combos que combinan degustaciones con gastronomía. Estos últimos tendrán dos valores de preventa: $22.000 para la primera tanda de 2.000 tickets y $25.000 para la segunda tanda, también de 2.000 tickets.