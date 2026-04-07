La brutal amenaza de Donald Trump a Irán: “Esta noche…”

La guerra en Medio Oriente atraviesa uno de sus momentos más críticos. Luego del ultimátum que le había dado a Irán para que cese sus hostilidades y se reabra el estrecho de Ormuz, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este martes una contundente amenaza en caso de que eso no ocurra: “Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás”. Las posibilidades de que el conflicto escale están mas latentes que nunca.

La advertencia fue realizada a través de un posteo en el perfil de Trump en la red social Truth Social. Si bien el mandatario estadounidense matizó su mensaje afirmando que no quiere “que eso suceda“, mantuvo su tono desafiante al sostener que “probablemente ocurrirá”.

En su publicación, Trump señaló que en Irán se produjo un cambio “completo y total, en el que prevalecen mentes diferentes”, y consideró que puede “ocurrir algo revolucionariamente maravilloso”. Además, agregó: “¿Quién sabe? Lo descubriremos esta noche, uno de los momentos más importantes en la larga y compleja historia del mundo”.

Las declaraciones se dieron en el contexto del ultimátum lanzado por Washington a Teherán y en medio de la ofensiva iniciada semanas atrás, que elevó la tensión en la región. En ese marco, la respuesta de Irán no se hizo esperar y advirtió que podría “privar a Estados Unidos y sus aliados” de “gas y petróleo” durante “años” si Norteamérica “cruza las líneas rojas”.