La Bodega Norton se presentó en concurso de acreedores: posee cheques rechazados por más de $1.440 millones

La crisis económica nuevamente golpea a la vitivinicultura. La Bodega Norton, una de las más emblemáticas de Mendoza, le solicitó a la Justicia la convocatoria a Concurso Preventivo de Acreedores. Según explicó el CEO Tomás Lange, “la decisión se tomó ante la necesidad de asegurar la continuidad en la empresa y las fuentes de trabajo“.

En un comunicado, la firma agregó que la medida se adopta “en el marco de un contexto desafiante para la industria vitivinícola tanto a nivel local como internacional, luego de evaluar durante los últimos meses distintas alternativas de solución a la situación financiera de la empresa que no pudieron concretarse“.

Según trascendió, la empresa posee más de 100 cheques rechazados por un total de $1.442.042.073, de los cuales 12 ya fueron cancelados por $275 millones. La deuda total supera los $1.166 millones, equivalentes a aproximadamente US$ 788.000.

Cabe destacar que Norton -que exporta a 70 mercados internacionales- tiene 1.265 hectáreas de viñedos en Luján de Cuyo, y -además- trabaja con 140 productores del Valle de Uco, lo que representa 750 hectáreas más de producción. La compañía se comprometió a mantener informados a los acreedores sobre el desarrollo del proceso concursal.

La crisis de la Bodega Norton se enmarca en un panorama vitivinícola que, en general, atraviesa un momento alarmante. Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), “a nivel internacional, la coyuntura del sector también muestra signos de contracción. Según datos de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), en 2024 la producción mundial cayó 11%, alcanzando su nivel más bajo desde 1961, mientras que el consumo global retrocedió 3%, el mínimo desde 1996“.

Por su parte, el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) registró en agosto una caída interanual del 17,1% en el volumen total de vinos despachados al mercado interno, consolidando el peor desempeño de la última década.