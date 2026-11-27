La Comisión Bicameral de Futuro de la Legislatura de Mendoza dio un nuevo paso en su puesta en marcha: conformó el Consejo Académico Permanente, el espacio que incorporará a universidades, centros de investigación y organismos científicos al trabajo de planificación estratégica provincial.

La iniciativa apunta a construir un diagnóstico sobre la Mendoza actual y proyectar escenarios para los próximos 15 años, con información técnica y evidencia científica como insumos para la elaboración de políticas públicas. El consejo tendrá carácter ad honorem y funcionará como órgano asesor de la comisión.

La convocatoria alcanza a universidades públicas y privadas con presencia en Mendoza y a instituciones del sistema científico-tecnológico, entre ellas el CONICET, el INTA y el INTI. La propuesta es que cada entidad designe especialistas para participar en distintas mesas temáticas y aporte investigaciones que ya se hayan realizado sobre asuntos relevantes para la provincia.

Entre los temas que aparecen en la agenda están el desarrollo vitivinícola, la gestión del agua, el ambiente, la transición energética, la minería, la inteligencia artificial, la producción y el futuro del trabajo. La intención es que los estudios existentes permitan construir una línea de base y detectar tendencias, riesgos y oportunidades.

La conformación del consejo se inscribe en el proceso de organización de la Bicameral, creada por la Ley 9716 e integrada por ocho senadores y ocho diputados. La comisión está presidida por la senadora radical Yamel Ases, mientras que la vicepresidencia quedó a cargo de la diputada del PRO Sol Salinas.

En noviembre, el cuerpo legislativo aprobó su reglamento interno y definió una metodología de trabajo que contempla tres escenarios: qué podría ocurrir si no se adoptan nuevas medidas, cuál sería el futuro deseado a partir de consensos sociales e institucionales y qué escenario resulta posible de acuerdo con los recursos disponibles.

La agenda también contempla la elaboración de un Informe Provincial de Futuro, con un horizonte mínimo de 15 años, y la formulación de recomendaciones legislativas sustentadas en evidencia. La comisión tiene carácter consultivo: no ejecutará políticas públicas, sino que buscará producir herramientas para orientar decisiones de largo plazo.

La Bicameral surgió del Pacto ConCiencia Mendoza 2050, un acuerdo multisectorial firmado en la Legislatura con participación de representantes de los tres poderes del Estado, universidades, cámaras empresariales, sindicatos y entidades científicas y culturales.