La Biblioteca Ricardo Tudela inaugura una fanzinoteca dedicada a las artes visuales

La Biblioteca Ricardo Tudela, ubicada en el Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza, sumará un nuevo espacio cultural con la inauguración de una fanzinoteca enfocada en las artes visuales. La apertura se realizará este viernes 17 de abril a las 18.30, con entrada libre y gratuita.

La propuesta funcionará dentro del museo, en el Espacio Cultural Plaza Independencia, y estará destinada a la conservación, consulta y difusión de fanzines, es decir, publicaciones independientes producidas de manera autogestiva.

El proyecto surge a partir de un trabajo conjunto entre la Municipalidad de Mendoza, el CONICET y la propia biblioteca, y cuenta con el aporte del investigador Nazareno Bravo, quien recopiló el material que dará origen a la colección.

Un espacio para la producción independiente

La fanzinoteca comenzará con más de 100 ejemplares vinculados a la ilustración, la historieta y el cómic, todos producidos en la provincia. Esta selección responde al perfil especializado de la biblioteca, centrado en las artes visuales.

El material forma parte de una investigación más amplia que reúne cerca de 800 fanzines mendocinos, abordando temáticas diversas como literatura, poesía, ensayo, arte y publicaciones experimentales o políticas.

Estas producciones suelen circular en ferias y espacios culturales alternativos, consolidándose como una forma de expresión accesible, independiente y fuera de los circuitos editoriales tradicionales.