La Basílica de San Francisco será escenario de un concierto sinfónico coral

El domingo 30 de noviembre a las 21, la Basílica de San Francisco, ubicada en España 1418 de la Ciudad de Mendoza, recibirá a cerca de un centenar de músicos que formarán parte del concierto de cierre de temporada del Estudio Vocal Universitario.

La presentación reunirá a 70 integrantes del coro, reforzados por ex miembros del EVU, junto con un ensamble orquestal compuesto por unos veinte músicos locales. En esta edición interpretarán “Sunrise Mass”, del compositor noruego Ola Gjeilo, una obra escrita para coro y cuerdas.

Foto: cortesía Prensa Ciudad de Mendoza

El concierto contará además con la participación de la agrupación invitada Da Capo Camerata Vocal, de la provincia de San Luis, bajo la dirección del maestro Pablo Eggarter. La primera parte incluirá obras para órgano de Johann Sebastian Bach, interpretadas por el maestro Mario Masera.

Las entradas tienen un valor general de $22.000 y pueden adquirirse a través de EntradaWeb. Parte de lo recaudado será destinado a las tareas de restauración y conservación del templo.