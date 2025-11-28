Search
Instagram Facebook Twitter
coro
CIUDAD DE MENDOZA

La Basílica de San Francisco será escenario de un concierto sinfónico coral

El Estudio Vocal Universitario cierra su año 2025 con una presentación especial en la emblemática Basílica de San Francisco.

El domingo 30 de noviembre a las 21, la Basílica de San Francisco, ubicada en España 1418 de la Ciudad de Mendoza, recibirá a cerca de un centenar de músicos que formarán parte del concierto de cierre de temporada del Estudio Vocal Universitario.

La presentación reunirá a 70 integrantes del coro, reforzados por ex miembros del EVU, junto con un ensamble orquestal compuesto por unos veinte músicos locales. En esta edición interpretarán “Sunrise Mass”, del compositor noruego Ola Gjeilo, una obra escrita para coro y cuerdas.

Foto: cortesía Prensa Ciudad de Mendoza

El concierto contará además con la participación de la agrupación invitada Da Capo Camerata Vocal, de la provincia de San Luis, bajo la dirección del maestro Pablo Eggarter. La primera parte incluirá obras para órgano de Johann Sebastian Bach, interpretadas por el maestro Mario Masera.

Las entradas tienen un valor general de $22.000 y pueden adquirirse a través de EntradaWeb. Parte de lo recaudado será destinado a las tareas de restauración y conservación del templo.

ETIQUETAS:

Estudio Vocal UniversitarioCiudad de Mendozaconcierto30 de noviembreBasílica de San Francisco

+ Noticias

Política energética

El Gobierno elimina la tarifa social y redefine los subsidios: cómo será el nuevo esquema desde 2026

Por: Redacción NDI

Inscripciones abiertas

Rivadavia abre casting de artistas para Vendimia 2026: “Mi Rivadavia… es así”

Por: Agustin Zamora

ATENCIÓN

ANSES fija plazo final para presentar la Libreta AUH 2025

Por: Violeta Díaz Costa

CIUDAD DE MENDOZA

La Basílica de San Francisco será escenario de un concierto sinfónico coral

Por: Violeta Díaz Costa

Tensión en LLA

Tras un tenso momento en el Senado, Bullrich explica qué pasó con Victoria Villarruel

Por: María Orozco

tremendo susto

Fotos: una serpiente de más de un metro apareció dentro de un armario en una escuela mendocina

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter