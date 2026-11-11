La baja del consumo golpea a los supermercados: cerraron 82 sucursales en todo el país, incluída Mendoza

La crisis del consumo continúa dejando consecuencias en el comercio argentino. Desde 2025 cerraron al menos 82 sucursales de supermercados e hipermercados en distintos puntos del país, en un escenario marcado por la caída de las ventas, los elevados costos operativos y la presión impositiva.

El relevamiento, difundido por C5N a partir de estadísticas oficiales y datos sectoriales, refleja las dificultades de grandes cadenas como Día, Carrefour, Cencosud, ChangoMás y operadores mayoristas para sostener sus establecimientos.

Las grandes cadenas achican sus estructuras

Una de las empresas más afectadas es Día Argentina, que pasó de 1.041 locales en diciembre de 2024 a 991 en septiembre de 2026. La compañía cerró 34 sucursales durante 2025 y otras 16 en los primeros nueve meses de este año.

Además, registró pérdidas por 24,4 millones de euros durante el primer semestre de 2026 y busca un comprador o socio estratégico.

Por su parte, Cencosud cerró 18 establecimientos de sus marcas Vea y Disco, mientras que Carrefour dejó de operar seis sucursales distribuidas entre Salta, Buenos Aires y Mendoza.

En Chaco, ChangoMás abandonó su operación en Presidencia Roque Sáenz Peña, aunque los 42 trabajadores continuarán bajo una nueva administración.

Salarios atrasados y dificultades para sostener el empleo

La situación también afecta a cadenas regionales. Supermercados Toledo, de Mar del Plata, abonó parcialmente los salarios de junio y julio, lo que provocó medidas de fuerza y reclamos sindicales.

La empresa inició negociaciones para vender establecimientos y preservar entre 1.400 y 1.800 puestos de trabajo.

El sector mayorista tampoco escapa al deterioro. Según el INDEC, sus ventas retrocedieron un 3% durante el primer semestre de 2026.

En ese contexto, Caromar solicitó un concurso preventivo de acreedores, mientras Diarco y Yaguar avanzaron con cierres, reducción de superficies y ajustes de personal.

La combinación de menor poder adquisitivo, retracción del consumo y presión tributaria configura un panorama complejo para el comercio.

Mientras el Gobierno nacional sostiene su política de equilibrio fiscal, las cadenas buscan reducir gastos para mantener su rentabilidad. Los cierres vuelven a poner en discusión la capacidad de recuperación del mercado interno y sus consecuencias sobre el empleo.