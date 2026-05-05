La ayuda poco conocida de ANSES que supera los $120.000 y se paga en mayo

ANSES ofrece en mayo un beneficio económico que no todos conocen y que puede superar los $120.000. Se trata de un pago único destinado a personas que hayan contraído matrimonio recientemente.

Esta asistencia forma parte de las Asignaciones de Pago Único (APU) y corresponde específicamente a la Asignación Familiar por Matrimonio. Para este mes, el monto actualizado alcanza los $123.307 por persona.

Un dato clave es que el beneficio puede cobrarse por ambos integrantes de la pareja. En caso de que los dos cumplan con los requisitos establecidos, el monto total puede duplicarse y superar los $246.000.

Quiénes pueden acceder

La asignación está dirigida a distintos grupos de trabajadores, entre ellos:

Empleados en relación de dependencia

Personas que perciben una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART)

Titulares de la prestación por desempleo

Trabajadores de temporada

Veteranos de guerra con pensión honorífica

Para acceder, es necesario haber realizado el matrimonio civil, tener el vínculo registrado en ANSES y cumplir con los topes de ingresos vigentes.

El trámite puede iniciarse a partir de los dos meses posteriores al casamiento y hay tiempo hasta dos años para solicitarlo. Además, se deben presentar documentos como el DNI de ambos cónyuges y el acta de matrimonio. La gestión puede hacerse de manera online a través de la web del organismo, utilizando CUIL y Clave de la Seguridad Social, o de forma presencial con turno previo en una oficina.