La Avenida Sarmiento se vestirá de Carnaval y Vino el próximo domingo

La Avenida Sarmiento será el escenario de una nueva edición de “Domingo en la Sarmiento”, que en esta oportunidad tendrá un especial dedicado al Carnaval y al vino. La actividad se realizará el domingo 15 de febrero, con entrada libre y gratuita, e invita a vecinos y turistas a disfrutar de una propuesta cultural y gastronómica en pleno corazón de la Ciudad de Mendoza.

La jornada se desarrollará entre las 19 y las 23, cuando la avenida se transformará en un espacio peatonal pensado para el encuentro y la celebración. Durante el evento habrá música en vivo, DJs, espectáculos artísticos y actividades recreativas, creando un clima festivo para todo público.

La propuesta incluirá experiencias enogastronómicas y degustaciones, con la participación de vinerías y locales gastronómicos de la zona, que ofrecerán promociones especiales, venta de copas y menús accesibles. A lo largo del recorrido, distintos espacios presentarán opciones para disfrutar del vino mendocino en un ambiente distendido y al aire libre.

Además, se instalarán ferias de emprendedores y artesanos, sumando propuestas de diseño y productos regionales. Esta iniciativa forma parte del calendario de actividades culturales y turísticas de verano, y busca fortalecer a la Avenida Sarmiento como un punto de encuentro clave para la vida cultural, gastronómica y social de la Ciudad.