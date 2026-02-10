Search
CIUDAD DE MENDOZA

La Avenida Sarmiento se vestirá de Carnaval y Vino el próximo domingo

Una nueva edición de “Domingo en la Sarmiento” combinará música, gastronomía para celebrar el espíritu del Carnaval.

La Avenida Sarmiento será el escenario de una nueva edición de “Domingo en la Sarmiento”, que en esta oportunidad tendrá un especial dedicado al Carnaval y al vino. La actividad se realizará el domingo 15 de febrero, con entrada libre y gratuita, e invita a vecinos y turistas a disfrutar de una propuesta cultural y gastronómica en pleno corazón de la Ciudad de Mendoza.

La jornada se desarrollará entre las 19 y las 23, cuando la avenida se transformará en un espacio peatonal pensado para el encuentro y la celebración. Durante el evento habrá música en vivo, DJs, espectáculos artísticos y actividades recreativas, creando un clima festivo para todo público.

La propuesta incluirá experiencias enogastronómicas y degustaciones, con la participación de vinerías y locales gastronómicos de la zona, que ofrecerán promociones especiales, venta de copas y menús accesibles. A lo largo del recorrido, distintos espacios presentarán opciones para disfrutar del vino mendocino en un ambiente distendido y al aire libre.

Además, se instalarán ferias de emprendedores y artesanos, sumando propuestas de diseño y productos regionales. Esta iniciativa forma parte del calendario de actividades culturales y turísticas de verano, y busca fortalecer a la Avenida Sarmiento como un punto de encuentro clave para la vida cultural, gastronómica y social de la Ciudad.

ETIQUETAS:

Ciudad de MendozaDomingo en la SarmientoAvenida SarmientoCarnaval y vino

