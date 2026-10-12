La Asociación de Trasplantados de Mendoza denunciará al Gobierno por el incumplimiento de una ley

La Asociación de Trasplantados Mendoza prepara una presentación judicial contra el Gobierno provincial y el Ministerio de Salud por el presunto incumplimiento de la Ley 9.199, que adhiere a la normativa nacional 26.928 y establece medidas de protección integral para personas trasplantadas y pacientes en lista de espera. La referente de la organización, Claudia Correa, aseguró que llevan más de seis años reclamando la implementación efectiva de la ley sin obtener respuestas concretas.

Entre las principales dificultades que atraviesa esta población, Correa señaló los problemas de traslado para quienes viven lejos de los centros especializados, así como los obstáculos para acceder a controles médicos y medicamentos. Según precisó, Mendoza cuenta con 2.304 personas trasplantadas de órganos y tejidos, una cifra que asciende a aproximadamente 2.500 si se incorporan quienes recibieron trasplantes de médula ósea.

Además de recurrir a la Justicia, la asociación presentará una nota ante la Comisión de Derechos y Garantías de las cámaras de Diputados y Senadores de la provincia. La intención es exponer la situación y solicitar la intervención de los legisladores para que se cumplan las disposiciones vigentes.

Correa remarcó que el reclamo busca garantizar los derechos de una población que requiere atención médica continua y protección integral. En ese sentido, cuestionó que, pese a los años de gestiones, los beneficios contemplados en la legislación todavía no se implementen de manera efectiva en Mendoza.