La asignación por hijo de los trabajadores en blanco perdió el 45% de su poder adquisitivo

La asignación familiar por hijo que reciben los trabajadores registrados perdió el 45% de su poder adquisitivo entre 2016 y septiembre de 2026. Así lo reveló un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA), que advirtió sobre el deterioro de los ingresos familiares y las diferencias entre los sistemas de protección social.

El estudio señala que, pese a las actualizaciones mensuales por inflación implementadas desde julio de 2024, las asignaciones familiares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) no lograron recuperar el valor perdido durante la última década.

Para dimensionar la caída, el informe analizó cuánto representa esta prestación frente al costo de los alimentos. En 2016, la asignación familiar del tramo de menores ingresos permitía cubrir el 40% de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) de una familia integrada por dos adultos y dos niños. En septiembre de 2026, esa cobertura se redujo al 20,8%.

En contrapartida, la Asignación Universal por Hijo (AUH), complementada con la Prestación Alimentar, mostró una evolución diferente: pasó de representar el 32% de la canasta alimentaria en 2016 al 48,7% en septiembre de este año.

Por qué creció la diferencia entre la AUH y las asignaciones familiares

El informe de la UCA explica que esta brecha responde a las distintas políticas aplicadas sobre ambas prestaciones.

Desde 2020, los beneficiarios de la AUH comenzaron a recibir la Prestación Alimentar, destinada a reforzar los ingresos para la compra de alimentos. Además, en 2024 el Gobierno nacional duplicó el monto de la AUH, mientras que los trabajadores registrados no recibieron un incremento extraordinario equivalente.

Como consecuencia, en septiembre de 2026 la AUH tenía un poder adquisitivo 9% superior al registrado diez años atrás. Si se incorpora la Prestación Alimentar, el aumento real acumulado alcanzó el 60%.

Por su parte, desde julio de 2024 ambos sistemas se actualizan mensualmente de acuerdo con la inflación, aunque con dos meses de retraso. Este mecanismo permitió frenar nuevas pérdidas significativas en el SUAF, pero no compensó el deterioro acumulado.

Trabajadores registrados que también están bajo la línea de pobreza

Otro de los datos que expone el estudio está relacionado con las condiciones económicas de las familias que perciben asignaciones familiares.

Según las estimaciones de la UCA, durante el primer trimestre de 2026, el 61% de los hogares del tramo de menores ingresos del SUAF estaba en situación de pobreza y el 15% en la indigencia, incluso después de recibir la prestación.

Los porcentajes resultaron similares a los registrados entre los hogares beneficiarios de la AUH, donde la pobreza alcanzó el 64% y la indigencia el 14%.

Sin embargo, el monto de asistencia económica presenta diferencias importantes. Para septiembre de 2026, una familia con dos hijos del primer tramo del SUAF recibía $154.050 mensuales, mientras que un hogar equivalente beneficiario de la AUH y la Prestación Alimentar percibía $359.749.

Las cifras corresponden a hogares tipo del Gran Buenos Aires y muestran que tener un empleo registrado no garantiza necesariamente ingresos suficientes para superar la pobreza.

El informe también advierte sobre el impacto de los límites de ingresos establecidos para acceder a las asignaciones familiares, que durante determinados períodos quedaron desactualizados frente a la inflación.

En este escenario, la UCA plantea la necesidad de revisar los montos y los topes del sistema, especialmente para los trabajadores de menores ingresos, con el objetivo de recuperar la capacidad de protección de las asignaciones familiares frente al aumento del costo de vida,