La Arístides celebra un nuevo aniversario con música en vivo y dos escenarios

La Ciudad de Mendoza se prepara para celebrar un nuevo aniversario de la tradicional avenida Arístides Villanueva con un gran evento que combinará música en vivo, encuentro y entretenimiento. La propuesta se desarrollará el jueves 5 de marzo desde las 17, con entrada libre y gratuita.

Durante la jornada, la Arístides se transformará en un gran paseo peatonal donde la música será protagonista. Habrá dos escenarios montados a lo largo de la avenida: uno dedicado al rock y otro enfocado en la música electrónica, con la participación de artistas locales y nacionales. La grilla completa será anunciada en los próximos días.

El festejo busca poner en valor uno de los polos gastronómicos y nocturnos más importantes de la capital mendocina, consolidado como punto de encuentro tanto para residentes como para visitantes.

La organización del aniversario cuenta con el acompañamiento del sector privado, entre ellos marcas como Andes Origen y Sernova, que se suman a la iniciativa para potenciar la agenda cultural y turística de la ciudad.